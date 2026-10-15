Промени в движението в центъра на София утре заради протест на КНСБ

Протестно автошествие и митинг от КНСБ пред сградата на Народното събрание променят движението в центъра на София утре, съобщиха от Столичната община.

От 03.00 ч. до 18.00 ч. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение на автобусите, превозващи участниците в протеста, на бул.„Тодор Александров“ в участъка между бул. „Христо Ботев“ и бул. „Княгиня Мария Луиза“.

От 03.00 ч. до 18.00 ч. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите на участниците в протеста, на пл. „Княз Александър I“.

От 10.00 ч. до началото на протестното шествие на 16.10.2026 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по бул. „Цар Освободител“ в участъка от пл. „Независимост“ до ул. „Георги С. Раковски“.

От 12.40 ч. до приключване на протестното автошествие Столична дирекция на вътрешните работи осигурява охрана за горепосочените време и места, както и постове за контрол и регулиране на движението на засегнатите по маршрута кръстовища.

Маршрут на автошествието е от пл. „Княз Александър I“ - бул „Цар Освободител“ – пл. „Орлов мост“ – бул. „Цариградско шосе“ – пл. „Площад на авиацията“ – бул. „Цариградско шосе“ – пл.„Орлов мост“ – бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ – „Национален дворец на културата“ – бул.„България“ – бул. „Акад. Иван Гешов“ – бул. „Цар Борис III” - пл. „Руски паметник” – бул „Генерал Скобелев“ – ул. „Опълченска“ – бул. „Тодор Александров“ – пл. „Независимост“.