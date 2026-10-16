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По-студен въздух прониква в петък, в планините ще вали сняг

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Ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от север и с него ще прониква студен въздух.

Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, а максималните - между 11° и 16°. В София минималната температура ще бъде около 3°, максималната – около 10°.

По Черноморието ще бъде предимно облачно. Ще има валежи, главно по южното крайбрежие. Ще духа умерен до силен северен вятър. Максималните температури ще бъдат 14°-16°. Температурата на морската вода е 19°-20°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде предимно облачно. Ще вали сняг, под 1300 метра дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около минус 1°.

В събота ще се задържи хладно за сезона с минимални температури в повечето райони между 2° и 7°, в отделни котловини до 0°, минус 1° и максимални - между 12° и 17°. Облачността ще е променлива, по-често значителна, но валежи ще има главно в Югоизточна България. Вятърът ще бъде от север, слаб, в източните райони - умерен.

В неделя слаби и изолирани превалявания се очакват само в Източна България. Ще духа умерен вятър с посока от запад-югозапад, а температурите слабо ще се повишат.

В понеделник и вторник облачността ще бъде предимно значителна, с по-голяма вероятност за валежи, на места значителни по количество, в Южна и Източна България.

Минималните температури ще продължат да се повишават, а максималните ще останат без съществена промяна.

#Прогноза за времето, #Студено #валежи от дъжд #планини #Черноморието #новини в Метрото

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