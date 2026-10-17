ЦИК: В 9373 секции ще гласуваме с машини, а по две ще има в тези с над 780 избиратели

Поглед към организацията на изборите. Хешкодът, който гарантира, че машините за гласуване са инсталирани с правилния софтуер, беше генериран публично днес. Това е комбинация от цифри и букви, която се отпечатва на всяка една машинна разписка.

Всеки гласоподавател може да сравни 64-те символа на отпечатаната от машината разписка в деня на изборите. Този код излиза и при стартиране на машината от секционните избирателни комисии, а ако има разминаване, това устройство няма да се използва на 25 октомври

Стефан Митков, IT мениджър на "Сиела Норма": "Това, което ще видите, е хеш екстракторът, който на екрана на машината ще визуализира хешкодът, който ще бъде отпечатан на всяка една разписка."

Предстои и инсталирането на машините. Отговорните институции отчетоха, че няма възможност за манипулиране на вота.

Иван Василев, министър на иновациите и дигиталната трансформация: "Доверието в изборите се изгражда чрез конкретни действия, ясни процедури и публичност на всяка една от стъпките." Георги Хорозов, председател на ЦИК: "В днешния ден се приложи стриктно Изборният кодекс и се извърши едно законосъобразно доверено изграждане на софтуера и генерирането на хешкод."

И още - стана ясен окончателният брой на секциите с машини - 9373. В тези с над 780 избиратели, ще има по две.