ЦИК ще генерира хеш кода за машинното гласуване на вота на 25 октомври

10 дни преди президентските избори на 25 октомври, ЦИК ще генерира ключовия хеш код за машинното гласуване.

Процесът е гаранция за автентичността на софтуера. Процедурата ще се проведе в защитена среда, осигурена от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация.

За да се гарантира пълна прозрачност в изборния ден, този код ще бъде отпечатан на всяка контролна разписка, която машините издават след гласуване.

Кодът ще бъде официално вписан и в Решението за удостоверяване на съответствието на техническите устройства, което ще бъде публикувано на интернет страницата на Министерството на иновациите.