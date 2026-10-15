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ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ 2026

ЦИК ще генерира хеш кода за машинното гласуване на вота на 25 октомври

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Снимка: БТА
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10 дни преди президентските избори на 25 октомври, ЦИК ще генерира ключовия хеш код за машинното гласуване.

Процесът е гаранция за автентичността на софтуера. Процедурата ще се проведе в защитена среда, осигурена от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация.

За да се гарантира пълна прозрачност в изборния ден, този код ще бъде отпечатан на всяка контролна разписка, която машините издават след гласуване.

Кодът ще бъде официално вписан и в Решението за удостоверяване на съответствието на техническите устройства, което ще бъде публикувано на интернет страницата на Министерството на иновациите.

#генериране #хеш код #цик #машини за гласуване

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