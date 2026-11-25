Вятърът ще бъде слаб, ще бъде слънчево, от запад ще започне увеличение на високата и средната облачност, но ще е без валежи. Минималните температури ще бъдат между минус 5° и 0°, в София – около минус 5°, по Черноморието – от 0° до 3° - 4°, а максималните – между 6° и 11°, в София – около 6°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат от 9° до 11°. Температурата на морската вода е между 12° и 15°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

В планините ще бъде с разкъсана, след обяд до значителна средна и висока облачност. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-югозапад, по високите части – силен, от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0°, на 2000 метра – около минус 4°.

През нощта срещу четвъртък от северозапад ще започнат валежи от дъжд, които през деня ще обхванат северозападната половина от страната. Рано сутринта в северозападните райони и по долините на Струма и Места са възможни поледици. Минималните температури ще са предимно между минус 3° и 2°, максималните – между 6° и 11°, малко по-високи в крайните югозападни и югоизточните райони.

В петък ще бъде облачно, с валежи от дъжд, в Северозападна България – значителни по количество. Температурите още малко ще се повишат.

През почивните дни с умерен и временно силен вятър от североизток ще нахлува студен въздух. Очакват се и значителни по количество валежи, като с понижението на температурите в събота навсякъде в Северна България и по високите полета, а в неделя – и в по-голямата част от Горнотракийската низина, по долината на Струма и по Черноморието, дъждът ще премине в сняг. Ще се образува снежна покривка.

В събота в Североизточна България и Източния Предбалкан има повишена вероятност за поледици и обледявания. В събота температурите ще са с обратен денонощен ход и през деня ще се понижават. Най-високите им стойности ще са от 2° - 7° на места в Западна България до 10° - 12° на югоизток. В неделя ще продължат да се понижават и минималните в много райони ще са отрицателни, а и дневните, главно в районите със снежна покривка, ще остават под 0°. До вечерта в неделя валежите ще спрат.