Валежи в страната в петък, до края на октомври ще остане по-студено от обичайното

Валежи се очакват на много места в страната и през нощта, и утре, първо в Северна България. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, в София - около 3°, по Черноморието - от 7° до 10°, а максималните - между 10° и 16°, на морския бряг - от 14° до 16°. Ще духа слаб и умерен, по Черноморието - временно силен северен вятър, но вълнението на морето ще отслабва.

И на морския бряг ще вали, главно по южното крайбрежие. Температурата на морската вода е 19° - 20°.

Предимно облачно ще бъде и в планините. И там ще има валежи, като границата между сняг и дъжд ще бъде на надморска височина около 1300 метра.

Ще духа умерен и силен вятър от север-североизток. Максималните температури в планинските ни курорти ще бъдат от 0° на Алеко до 4° на Боровец.

Ще вали и на от Балканите, по-интензивно в южните части от полуострова. Слънчево ще бъде в северозападните райони, но температурите и там ще се понижават.

По-топло от обичайното за средата на октомври ще се задържи в Югозападна Европа.

В по-голямата част от континента ще бъде слънчево. Валежи ще има на места във Франция, Белгия, Нидерландия, както и на Скандинавския полуостров. Ще вали и в Източна Европа.

У нас, в събота ще продължи да вали все още главно в крайните югоизточни райони. Минималните температури още ще се понижат и на места ще паднат до около минус 1°, но максималните ще се повишат с градус-два.

Изолирани и слаби превалявания ще има и в неделя в Източна България. По-съществени валежи се очакват в началото на новата седмица, но температурите и минималните, и максималните, ще се повишават.

Според по-дългосрочните прогнози, през повечето дни до края на месец октомври ще бъде по-студено от обичайното за този период от годината.

Ще има и слънчеви часове, но и много валежи. За разлика от температурите, количеството им се очаква да бъде около и над климатичните норми.