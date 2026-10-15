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Елка Рускова от Сиатъл е носител на 15-та награда "Българка на годината - св. Злата Мъгленска"

Яна Тодорова, стажант-репортер от Яна Тодорова, стажант-репортер
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Елка Рускова от Сиатъл стана "Българка на годината - св. Злата Мъгленска". Наградата отличава жени, които допринасят за съхраняването на българския език, култура и националната идентичност зад граница.

Отличието се връчва за 15-и път от Изпълнителната агенция за българите в чужбина.

Призът е свързани с отдаването на почит към подвига на Спаска Митрова, подложена на гонения и лишена от свобода в Северна Македония, както и към Костадинка Кунева, пострадала при нападение с киселина в Гърция заради синдикалната си дейност.

Плакети получиха и българки, които през годините са работили за съхраняването на националната идентичност извън страната.

Елка Рускова, носител на наградата "Българка на годината - Св. Злата Мъгленска": "Българската диаспора в Америка е една от най-далечните ни диаспори. За мен това значи връзка, значи обич, значи отговорност. Зад тази връзка стои желанието да популяризираме и да не изпускаме връзката с родината."

Райна Манджукова, изпълнителен директор на ИАБЧ: "Тази връзка рано или късно избива. Нея винаги я има и доказателство за това са между другото фолклорните състави, в които играят хора мъже и жени, които никога в България не са стъпвали на сцена."

#Елка Рускова #"Злата Мъгленска" #наградена #сиатъл #награда "Българка на годината"

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