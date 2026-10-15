Елка Рускова от Сиатъл е носител на 15-та награда "Българка на годината - св. Злата Мъгленска"

Елка Рускова от Сиатъл стана "Българка на годината - св. Злата Мъгленска". Наградата отличава жени, които допринасят за съхраняването на българския език, култура и националната идентичност зад граница.

Отличието се връчва за 15-и път от Изпълнителната агенция за българите в чужбина.

Призът е свързани с отдаването на почит към подвига на Спаска Митрова, подложена на гонения и лишена от свобода в Северна Македония, както и към Костадинка Кунева, пострадала при нападение с киселина в Гърция заради синдикалната си дейност.

Плакети получиха и българки, които през годините са работили за съхраняването на националната идентичност извън страната.