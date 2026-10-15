Най-малко пет жертви на наводненията в Турция и Гърция (ГАЛЕРИЯ)

Петима души загинаха при наводнения в Турция и Гърция, причинени от силни бури с проливни дъждове.

Четири са жертвите на наводненията в Истанбул след най-интензивинте валежи в района, откато през 1942 -ра се водят данни.

Властите съветват жителите да не излизат, ако не е абсолютно необходимо. Училищата остават затворени до понеделник.

В Гърция, 25-годишен мъж загина след като колата му беше повлечена в морето на остров Родос.

Наводненията наложиха евакуация на остров Евбея. Атика, където е и столицата Атина, са сред засегнатите зони.