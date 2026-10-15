БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Лошото време осуети изтеглянето на кораба...
Чете се за: 01:05 мин.
Заради сигурността в Черно море: Премиерът Радев и...
Чете се за: 01:50 мин.
"Булгаргаз" предлага с 34% по-висока цена на...
Чете се за: 01:30 мин.
Апелативният съд в Пловдив остави в ареста сочената за...
Чете се за: 02:15 мин.
Пленумът на ВСС избра Магдалена Лазарова за и.ф. главен...
Чете се за: 02:45 мин.
Премиерът Радев: Надяваме се ЕС да приеме мораториума за...
Чете се за: 04:52 мин.
Сигнал за помощ: Още един кораб е бил ударен от дрон в...
Чете се за: 03:15 мин.
Правителството предлага 660 евро минимална работна...
Чете се за: 03:17 мин.
Ваксинационен туризъм срещу грип: Кога ще има ваксини при...
Чете се за: 06:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Каква цена на парното може да очакваме през новия отоплителен сезон?

Светозар Костадинов от Светозар Костадинов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Потребителите на топлофикациите в цялата страна ще бъдат потърпевши от скока в цената на природния газ, очакват от Асоциацията на топлофикационните дружества.

Две евро може да достигне цената на метана, опасяват се от бранша. Готови ли са хората за зима на студено?

Скок с 34% в цената на природния газ, какъвто поискаха от Булгаргаз, ще рефлектира директно върху цената на парното.

Мартин: "Това удря джобовете на всички ни."

Благовеста: "Наистина ситуацията е притеснителна, все пак живеем в странни времена."

Любен: "Още не сме стигнали най-лошия период."

Извънредно поскъпване на парното очакват и от Асоциацията на топлофикационните дружества.

Кремен Георгиев, председател на Асоциацията на топлофикационните дружества: "Ще има затруднения с изплащането на задълженията към "Булгаргаз", което, ако не се случи, ще има затрудняване на другата дейност - ремонти и поддръжка, което може да доведе до влошаване на качеството на услугата."

Цените на горивата също се запазват високи.

За последното тримесечие дизелът е скочил с над 19% с тенденция на поскъпване, а за последните 3 месеца бензинът се е повишил с 11%, но тенденцията е за застой.

За същия период метанът е поскъпнал с над 13 на 100.

Димитър Хаджидимитров, председател на Асоциацията на търговците, производителите, вносителите и превозвачи на горива: "Цената на колонка ще стане 2 евро и става почти непродаваем, т.е. малкото коли, които са на метан и камиони пак ще имаме тенденция на обръщане на пропан-бутан защото в момента за него имаме до края на годината с намален акциз."

От асоциацията признават, че е трудно да се правят категорични прогнози в променливата международна обстановка.

# природен газ #цена на горивата #потребители #пропан-бутан #прогнози #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Нови удари в Черно море: Търговски кораб е поразен с дронове в румънски териториални води?
1
Нови удари в Черно море: Търговски кораб е поразен с дронове в...
Ново захлаждане и валежи от дъжд в следващите дни
2
Ново захлаждане и валежи от дъжд в следващите дни
Апелативният съд в Пловдив остави в ареста сочената за организатор на схемата за източване на НЗОК
3
Апелативният съд в Пловдив остави в ареста сочената за организатор...
Хладно в четвъртък сутрин с минимални температури между 1° и 8°
4
Хладно в четвъртък сутрин с минимални температури между 1° и...
Заради проливните дъждове днешният ден е научебен в Истанбул, въведена е забрана за двуколесни превозни средства
5
Заради проливните дъждове днешният ден е научебен в Истанбул,...
Застраховката "Гражданска отговорност" ще може да се сключва минимум за 30 дни за мотоциклети и кемпери
6
Застраховката "Гражданска отговорност" ще може да се...

Най-четени

Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ
1
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал...
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
2
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед в "Пирогов"
3
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед...
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват я международно
4
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват...
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила вчера в участъка за подпис
5
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила...
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана
6
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана

Още от: Икономика

660 евро минимална работна заплата, премиерът - "състоянието на държавата не позволява по-голямо увеличение"
660 евро минимална работна заплата, премиерът - "състоянието на държавата не позволява по-голямо увеличение"
МФ изпрати проектбюджета за 2027 г. до Европейската комисия и Еврогрупата МФ изпрати проектбюджета за 2027 г. до Европейската комисия и Еврогрупата
Чете се за: 02:37 мин.
"Булгаргаз" предлага с 34% по-висока цена на природния газ за ноември "Булгаргаз" предлага с 34% по-висока цена на природния газ за ноември
Чете се за: 01:30 мин.
Одобрени са редът и начинът за определяне на минималната работна заплата Одобрени са редът и начинът за определяне на минималната работна заплата
Чете се за: 02:27 мин.
Приеха Методика за икономическата обоснованост на увеличението на цените Приеха Методика за икономическата обоснованост на увеличението на цените
Чете се за: 02:30 мин.
Правителството одобри проектобюджета за 2027 година Правителството одобри проектобюджета за 2027 година
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

НАТО засилва позициите си по Източния фланг и увеличава способностите за противодействие на дронове
НАТО засилва позициите си по Източния фланг и увеличава...
Чете се за: 05:12 мин.
По света
Лошото време осуети изтеглянето на кораба „Челси-3“ до пристанище Бургас Лошото време осуети изтеглянето на кораба „Челси-3“ до пристанище Бургас
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Зеленски: Търпението ни се изчерпа, Тръмп не застава на правилната страна на историята Зеленски: Търпението ни се изчерпа, Тръмп не застава на правилната страна на историята
Чете се за: 04:00 мин.
Технически или политически проблем? Възстановена е работата на сателитната връзка на "Старлинк" за Украйна Технически или политически проблем? Възстановена е работата на сателитната връзка на "Старлинк" за Украйна
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Християн Мицкоски: Ива Михайлова е била прехвърлена в България по...
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Аферата „Баба Алино“: Община Варна сезира прокуратурата...
Чете се за: 01:37 мин.
Най-малко пет жертви на наводненията в Турция и Гърция (ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 00:45 мин.
По света
България ще закупи още пет зенитно-ракетни комплекса
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ