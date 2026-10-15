Каква цена на парното може да очакваме през новия отоплителен сезон?

Потребителите на топлофикациите в цялата страна ще бъдат потърпевши от скока в цената на природния газ, очакват от Асоциацията на топлофикационните дружества.

Две евро може да достигне цената на метана, опасяват се от бранша. Готови ли са хората за зима на студено?

Скок с 34% в цената на природния газ, какъвто поискаха от Булгаргаз, ще рефлектира директно върху цената на парното.

Мартин: "Това удря джобовете на всички ни." Благовеста: "Наистина ситуацията е притеснителна, все пак живеем в странни времена." Любен: "Още не сме стигнали най-лошия период."

Извънредно поскъпване на парното очакват и от Асоциацията на топлофикационните дружества.

Кремен Георгиев, председател на Асоциацията на топлофикационните дружества: "Ще има затруднения с изплащането на задълженията към "Булгаргаз", което, ако не се случи, ще има затрудняване на другата дейност - ремонти и поддръжка, което може да доведе до влошаване на качеството на услугата."

Цените на горивата също се запазват високи.

За последното тримесечие дизелът е скочил с над 19% с тенденция на поскъпване, а за последните 3 месеца бензинът се е повишил с 11%, но тенденцията е за застой.

За същия период метанът е поскъпнал с над 13 на 100.

Димитър Хаджидимитров, председател на Асоциацията на търговците, производителите, вносителите и превозвачи на горива: "Цената на колонка ще стане 2 евро и става почти непродаваем, т.е. малкото коли, които са на метан и камиони пак ще имаме тенденция на обръщане на пропан-бутан защото в момента за него имаме до края на годината с намален акциз."

От асоциацията признават, че е трудно да се правят категорични прогнози в променливата международна обстановка.