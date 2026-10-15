660 евро минимална работна заплата, премиерът - "състоянието на държавата не позволява по-голямо увеличение"

Правителството предлага увеличение на минималната работна заплата до 660 евро от следващата година. Сумата е под горната граница, определена по новата формула, приета през лятото. Размерът ѝ е с 12 евро и 80 цента по-нисък от най-високия възможен.

Премиерът коментира от Брюксел, че състоянието на държавата не позволява по-голямо увеличение, а социалният министър подчерта, че сумата не е окончателна.

Гергина Митова от Велико Търново работи в цех на минимална заплата, която трудно покрива разходите ѝ.

Гергина: „Разходите с едно дете са… Като почнеш облекло, поддръжка, ако ходи на училище, много по-трудно. Едни 10 евро трябва да му дадеш за закуска. Много трудно, опитваме се да работим и на друго място, за да имаме и други доходи.“

Смята, че минимална заплата от 660 евро също няма да ѝ стига.

„Не е възможно при тази инфлация.“

„А цените – 140%.“

„Поне 1000 евро трябва да бъде.“

От Брюксел премиерът се съгласи, че минималното възнаграждение трябва да е по-голямо.

Румен Радев – министър-председател: „В момента нямаме тази възможност. Знаете в какъв прекомерен дефицит заварихме нашия национален бюджет. Не е окончателно определена цифрата, на която ще се спрем. Водим последни уточнения по бюджета и се надявам да имаме едно добро и балансирано решение.“

Според опозицията предложеният механизъм за минималната работна заплата е в ущърб на хората и бизнеса.

Теменужка Петкова, ГЕРБ-СДС: „Всичко остава в ръцете на управляващите и те ще направят такава минимална работна заплата, каквато е изгодна за тях.“ Венко Сабрутев, „Продължаваме промяната“: „Това е битката на Радев. Обеща да се бие с олигарсите, те се оказаха работещите, включително и учителите.“ Божидар Божанов, „Демократична България“: „Беше даден празен чек на правителството. Очакваме да чуем от управляващите колко е дефицитът.“

Социалният министър уточни, че все още се водят разговори.

Наталия Ефремова – социален министър: „Моята амбиция е да се доближим максимално до горната граница от 672 евро. Вчера беше изпратена в Брюксел план-сметката за консултации там, тъй като ние имаме ангажимент към Европейската комисия във връзка със свръхдефицита. Все още има вариант, в който има параметри, които могат да бъдат приети, други – неприети, да бъдат засилени приходите.“

Окончателният размер на минималната заплата трябва да стане ясен до две седмици.