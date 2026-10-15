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Аферата „Баба Алино“: Община Варна сезира прокуратурата за нарушения

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Нора Бочева
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Аферата „Баба Алино“: Община Варна сезира прокуратурата за нарушения
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Община Варна днес е подала сигнал до прокуратурата за системни служебни нарушения от страна на отстранените вече от длъжност главен архитект на Варна Виктор Бузев и директора по строителния контрол в местната администрация -Александър Драгнев.

Кметът на Варна Благомир Коцев заяви, че сигналът се основава на вътрешна проверка заради незаконното строителство в местността “Баба Алино”. Установени са редица нарушения, свързани с издаването на удостоверения за търпимост на незаконни постройки от страна на главния архитект и липса на строителен контрол назад в годините.

Коцев заяви, че общината работи по нова градостроителна политика, като ще има ясен ред за одобрение на инвестиционните проекти. Обмисля се и промяна на общия устройствен план на града.

Кметът Коцев днес свика и заседание на общинския щаб по сигурността след атаките с дронове по търговски кораби в Черно море. Той заяви, че няма повод за паника и сериозни притеснения, няма и замърсяване на Черно море.

Готови са резултатите от анализа на сондажните проби, взети в района на свлачището в квартал “Аспарухово”. Утре ще се проведе заседание на кризисния щаб, на което ще бъде представен план за справяне със ситуацията. Избрана е и фирмата, която ще укрепва свлачището.

#Аферата "Баба Алино" #нарушения #ОБЩИНА ВАРНА #прокуратура

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