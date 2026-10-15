София получи като дарение най-големия мобилен пункт за кръводаряване

Благотворителната организация „Аз вярвам и помагам“ дарява мобилен пункт за кръводаряване на Националния център по трансфузионна хематология. Основната цел на кампанията е да се увеличи интересът и съответно броят на безвъзмездните кръводарители.

„Аз вярвам и помагам“ – кампанията, която вече 15 години прави добро за хората. Началото ѝ дава Владислав Николов, който тогава минава през тежък период.

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

Владислав Николов, основател на „Аз вярвам и помагам“: "Спасените животи – това е нещо, което всеки ден си повтарям. Малко хора знаят, но реално кампанията я създадох след мой сериозен здравословен момент, в който имаше ситуация, в която можех да загубя живота си. И тогава помолих силата, която ме спаси, да ми даде втори шанс. И тя ми даде, и аз в момента връщам благодарност."

През годините кампанията е дарявала различна медицинска апаратура, оборудване и техника. Днес новото попълнение е за София – най-големият мобилен пункт за кръводаряване.

Владислав Николов, основател на „Аз вярвам и помагам“: "А това нещо е чудо на техниката на XXI век, което позволява на специалистите от Националния кръвен център да обикалят и да ходят по изнесени акции, където хората от техните офиси да слизат директно в мобилния пункт, да кръводаряват и да се върнат на работа. Това е функцията на тези мобилни пунктове."

Владислав Николов, основател на „Аз вярвам и помагам“: "Преживяхме ситуация, в която във Варна имаше много тежък момент с една родилка, която имаше нужда от много кръв и имаше недостиг на кръв. Тогава за първи път се сблъсках с тежката функция на липсата на кръв. Аз реално съм кръводарител от дълги години, но в момента виждам, че това нещо е забравено, хората не кръводаряват и това в момента е моят апел. Нека, който има желание, да си направи изследвания, да дойде в Националния център, в районните центрове в другите градове, да направят така, че да се опитат да кръводарят, защото всеки ден някой има нужда от кръв. Това не е само от инциденти, от родилки – има хора, които имат нужда от преливане на кръв в ежедневна функция. И ние сме тези, които трябва да помогнем, защото реално кръвта е единственото нещо, което ни обединява нас, всичките. И ние от кампания „Аз вярвам и помагам“ това се стараем в момента – в цяла България да има такива мобилни пунктове и да обикалят цяла България."

В пункта всеки един човек, който има възможност и има желание да дари кръв, може да го направи. Пунктът ще се движи из целия град. Той ще предоставя по-бърза връзка на хората с безвъзмездното кръводаряване.

Д-р Красимира Терзиева, директор на Националния център по трансфузионна хематология: "С радост мога да кажа, че очакваме да включим мобилния пункт в нашите акции, изнесени за кръводаряване. Графикът ни е почти запълнен до Коледа, но с наместника на патриарха, Негово Преосвещенство епископ Йоан, разговаряхме да направим поредица от акции в православни храмове, пред православни храмове. Така че се надяваме първата ни акция с мобилния пункт да е пред някой храм и да могат хората да дарят там."

През годините инициативите на кампанията „Аз вярвам и помагам“ са били подкрепяни и от Българската национална телевизия.

Мариана Векилска, водещ на „България в 60 минути“: "За мен е изключително вълнуващо да съм тук днес, защото от колко години с Влади се подкрепяме взаимно. Днес се виждаме за първи път на живо, най-накрая, иначе само по телевизията. Този човек има огромно сърце и неговият екип."

Владислав Николов, основател на „Аз вярвам и помагам“: "За пореден път искам да кажа, гледайки те в очите: правя го абсолютно безплатно, безкористно и безвъзмездно – 0 евро за 11 години. За мен парите нямат стойност, за мен парите са функция, за да може да спасяваме живота на нашите деца, родители и всички останали, които имат нужда да им се помогне." Мариана Векилска, водещ на „България в 60 минути“: "Аз ти благодаря от името на цялата нация, на всички малки и големи хора. Тук има и други хора и организации, които подкрепяме. Ето, виждам ги – „Калинки за живот“. Владислав Николов, основател на „Аз вярвам и помагам“: "Много важни хора, на които също много искам да им се помогне, защото реално повечето хора не знаят, че кръводаряването трябва да бъде ежедневна функция, защото има хора, които на ежедневна база имат нужда от кръводаряване и кръвопреливане." Мариана Векилска, водещ на „България в 60 минути“: "Както организациите, специално борещи се за децата, болни от таласемия, изобщо всички болни от таласемия всъщност, които имат нужда от регулярно преливане на кръв, за да живеят нормален живот. При децата особено е изключително важно, защото те се развиват и в момент на развитие развитието им се забавя, ако няма кръв за тях."

От фондация „Калинки за живот“ определят новия мобилен пункт като инвестиция в бъдещето.

Илияна Първанова, фондация „Калинки за живот“: "Чрез нея и чрез достигането до повече хора, които да имат шанса да дарят кръв, защото когато възможността да дариш кръв е близо до теб, тогава ти решаваш много по-лесно и по-бързо да дариш кръв, отколкото да се разходиш донякъде във време, в което ти е невъзможно. Така че достигането до повече хора според нас би създало една култура на доброволното кръводаряване."

А за доброволното кръводаряване призовава и актьорът Христо Пъдев, който беше и първият кръводарител на новия мобилен пункт.

Христо Пъдев, актьор: "Много ми е приятно, винаги много съм обичал това хубаво усещане, че помагаш на някого, когото не познаваш. То е много ценно и много го обичам наистина. Това не го казвам, щото камера снима. Призовавам хората да го правят. За да дариш от себе си на някой, който има нужда. По-добре се живее така."

Благотворителната кампания „Аз вярвам и помагам“ няма да спре да помага. Предстои да бъдат дарени още две мобилни линейки за кръводаряване в Плевен и Бургас.