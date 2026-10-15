Технически или политически проблем? Възстановена е работата на сателитната връзка на "Старлинк" за Украйна

Възстановена е работата на сателитната връзка на "Старлинк" за Украйна. Президентът Зеленски отхвърли твърденията, че причината за спиранията е технически проблем. Собственикът на "Спейск Екс" Илън Мъск посочи администрацията на президента Тръмп като отговорна за ограничаване на услугите.

Технически, оперативни или политически причини? Според украинския президент Володимир Зеленски "услугата "Старлинк" е била натисната на бавна скорост". За "Файненшъл таймс" той заяви, че "проблемът не е бил технически, а е било въпрос на воля".

Според Илън Мъск волята е била на Белия дом.

Илън Мъск, основател на "Спейс Екс": "Системите "Старшийлд" са собственост и се контролират от американското правителство. Всякакви ограничения върху скоростта или употребата им, се решават от американската армия и президента."

Докато "Старлинк" е гражданска услуга, която използва спътници в ниска околоземна орбита, за да осигури достъп до интернет, "Старшийлд" е предназначен за правителствена и военна употреба.

Джош Уолин, експерт в Центъра за нова американска сигурност: "Това ясно показва колко зависима е Украйна от американските доставчици. Ако причината е била политически натиск, това ясно показва на украинците, че възможността им да водят бойни действия с помощта на тези системи зависи от подкрепата на Съединените щати дори след като самите те вече са придобили системите."

Киев започна да усеща ограничението на сателитната връзка в нощта във вторник, когато бяха извършени няколко смъртоносни атаки срещу Украйна.

Джош Уолин, експерт в Центъра за нова американска сигурност: "Основно засегнати бяха дроновете. Те се движат достатъчно бързо, за да надхвърлят ограничението на скоростта."

На практика бойните дронове за операции с малък и среден обсег на действие не можеха да се движат със скорост над 160 километра в час. За операциите с голям обсег, насочени срещу руските рафинерии, Украйна не използва системата "Старшийлд".