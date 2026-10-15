"Булгаргаз" предлага с 34% по-висока цена на природния газ за ноември

„Булгаргаз“ предлага цена на природния газ за ноември от 59,08 евро за мегаватчас без цени за достъп и пренос, акциз и ДДС. Това показва заявление на дружеството, внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и публикувано на интернет страницата на регулатора.

Предложената от "Булгаргаз" цена на природния газ е с 34 процента по-висока от настоящата тарифа за октомври, утвътредана от КЕВР – 44,09 евро за мегаватчас.

В заявлението до КЕВР от дружеството посочват, че предложената стойност е с приблизително 30 процента по-ниска от цените на европейските газови пазари.

В ценовия микс за ноември са предвидени количества по дългосрочния договор за доставка на природен газ от Азербайджан, както и количества от терминала край Александруполис и от Турция. Планиран е и добив от подземното газохранилище в Чирен.

Предлаганата цена включва компонентите за природния газ на входа на газопреносните мрежи и за дейността "обществена доставка". В нея е включен и компонент за покриване на разходите на „Булгаргаз“ за съхранение на количества в подземното газохранилище "Чирен" в изпълнение на задълженията по Плана за действие при извънредни ситуации.

Предстои КЕВР да вземе окончателно решение за цената на природния газ на закрито заседание, което ще се състои след общественото обсъждане.