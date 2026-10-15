БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Булгаргаз" предлага с 34% по-висока цена на...
Чете се за: 01:30 мин.
Апелативният съд в Пловдив остави в ареста сочената за...
Чете се за: 02:15 мин.
Пленумът на ВСС избра Магдалена Лазарова за и.ф. главен...
Чете се за: 02:45 мин.
Премиерът Радев: Надяваме се ЕС да приеме мораториума за...
Чете се за: 04:52 мин.
Сигнал за помощ: Още един кораб е бил ударен от дрон в...
Чете се за: 03:15 мин.
Правителството предлага 660 евро минимална работна...
Чете се за: 03:17 мин.
Ваксинационен туризъм срещу грип: Кога ще има ваксини при...
Чете се за: 06:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Булгаргаз" предлага с 34% по-висока цена на природния газ за ноември

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Запази
булгаргаз предлага ниска цена газа август
Снимка: илюстративна
Слушай новината

„Булгаргаз“ предлага цена на природния газ за ноември от 59,08 евро за мегаватчас без цени за достъп и пренос, акциз и ДДС. Това показва заявление на дружеството, внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и публикувано на интернет страницата на регулатора.

Предложената от "Булгаргаз" цена на природния газ е с 34 процента по-висока от настоящата тарифа за октомври, утвътредана от КЕВР – 44,09 евро за мегаватчас.

В заявлението до КЕВР от дружеството посочват, че предложената стойност е с приблизително 30 процента по-ниска от цените на европейските газови пазари.

В ценовия микс за ноември са предвидени количества по дългосрочния договор за доставка на природен газ от Азербайджан, както и количества от терминала край Александруполис и от Турция. Планиран е и добив от подземното газохранилище в Чирен.

Предлаганата цена включва компонентите за природния газ на входа на газопреносните мрежи и за дейността "обществена доставка". В нея е включен и компонент за покриване на разходите на „Булгаргаз“ за съхранение на количества в подземното газохранилище "Чирен" в изпълнение на задълженията по Плана за действие при извънредни ситуации.

Предстои КЕВР да вземе окончателно решение за цената на природния газ на закрито заседание, което ще се състои след общественото обсъждане.

#цена на природен газ #цена на природния газ #"Булгаргаз" #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Република Северна Македония е уведомила България, че издирва Ива Михайлова
1
Република Северна Македония е уведомила България, че издирва Ива...
Акция на ГДБОП срещу злоупотреби със средства по обществени поръчки в Костинброд (СНИМКИ)
2
Акция на ГДБОП срещу злоупотреби със средства по обществени поръчки...
Испания предаде на България инфлуенсъра Стоян Колев
3
Испания предаде на България инфлуенсъра Стоян Колев
Нови удари в Черно море: Търговски кораб е поразен с дронове в румънски териториални води?
4
Нови удари в Черно море: Търговски кораб е поразен с дронове в...
Хладно в четвъртък сутрин с минимални температури между 1° и 8°
5
Хладно в четвъртък сутрин с минимални температури между 1° и...
Заради проливните дъждове днешният ден е научебен в Истанбул, въведена е забрана за двуколесни превозни средства
6
Заради проливните дъждове днешният ден е научебен в Истанбул,...

Най-четени

Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ
1
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал...
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
2
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед в "Пирогов"
3
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед...
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила вчера в участъка за подпис
4
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила...
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват я международно
5
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват...
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър
6
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър

Още от: Бизнес

Приеха Методика за икономическата обоснованост на увеличението на цените
Приеха Методика за икономическата обоснованост на увеличението на цените
Общините искат 650 млн. евро повече от държавния бюджет за 2027 г. Общините искат 650 млн. евро повече от държавния бюджет за 2027 г.
Чете се за: 06:27 мин.
Особеният търговски управител на "Лукойл": Имаме предостатъчно дизел в България и потребителят трябва да бъде спокоен Особеният търговски управител на "Лукойл": Имаме предостатъчно дизел в България и потребителят трябва да бъде спокоен
Чете се за: 08:20 мин.
"Лукойл": България няма основание да се опасява от недостиг на дизел "Лукойл": България няма основание да се опасява от недостиг на дизел
Чете се за: 01:20 мин.
Александър Пулев: Към момента няма индикации, че товарите, свързани със суров петрол, са под заплаха Александър Пулев: Към момента няма индикации, че товарите, свързани със суров петрол, са под заплаха
Чете се за: 02:37 мин.
Рафинерията на "Лукойл" в България влиза в сделката на милиардера Тод Боули Рафинерията на "Лукойл" в България влиза в сделката на милиардера Тод Боули
5922
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

Пленумът на ВСС избра Магдалена Лазарова за и.ф. главен прокурор
Пленумът на ВСС избра Магдалена Лазарова за и.ф. главен прокурор
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Сигнал за помощ: Още един кораб е бил ударен от дрон в Румъния Сигнал за помощ: Още един кораб е бил ударен от дрон в Румъния
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Премиерът Радев: Надяваме се ЕС да приеме мораториума за спиране на атаките в Черно море Премиерът Радев: Надяваме се ЕС да приеме мораториума за спиране на атаките в Черно море
Чете се за: 04:52 мин.
Европа
Апелативният съд в Пловдив остави в ареста сочената за организатор на схемата за източване на НЗОК Апелативният съд в Пловдив остави в ареста сочената за организатор на схемата за източване на НЗОК
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
"Булгаргаз" предлага с 34% по-висока цена на природния...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Володимир Зеленски с остри критики срещу Доналд Тръмп
Чете се за: 03:42 мин.
По света
Ваксинационен туризъм срещу грип: Кога ще има ваксини при личните...
Чете се за: 06:30 мин.
У нас
Генерираха хеш кода, който ще се разпечатва на всяка машинна...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ