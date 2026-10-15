Първа атака с дронове срещу кораби в териториалните води на натовска държава

До срещата с генералния секретар на Алианса се стигна след като два търговски кораба подадоха сигнал за бедствие в Черно море. Единият е бил атакуван в териториалните води на Румъния край пристанище Сулина. Операцията по издирването на седем моряци от екипажа се координира от Констанца.

Здравейте от Констанца. Оттук се провеждат спасителните операции след като през последните 24 часа два търговски кораба бяха атакувани в Черно море, в близост до румънския бряг. Инцидентите са станали на североизток от мястото, където се намираме, в близост до пристанището на Сулина.

Сулина е на входа на делтата на Дунава и оттам преминават корабите, които се насочват нагоре по реката. Украинските пристанища по Дунава са подложени на почти ежедневни атаки с дронове. Много от дроновете преминават през румънското въздушно пространство, а понякога и падат на румънска територия.

Днес сутринта около 7.00 часа корабът "Уайн Трейдър", плаващ под флага на Сан Марино, е поискал помощ от румънската брегова охрана след избухване на пожар на борда. На борда е имало 12 членен екипаж. 7 души се считат за изчезнали и се издирват. Спасителната мисия продължава.

Когато е подал сигнал за тревога, "Уайн Трейдър" се е намирал във водите на Черно море на 13 мили юго-източно от пристанище Сулина, в прилежащата зона на Румъния в Черно море.

" - Какво се случи? Добре ли сте?

Да, горе-долу, но 7 души са в неизвесност.

- Помните ли - един или няколко дрона бяха?

Три дрона."

Това, че атаката е била с въздушни дронове, се потвърждава и от екипажите на други кораби, които са се намирали в района на инцидента и свидетелстват, че са видяли атаката. Същото потвърди и президентът Никушор Дан, без на този етап да уточнява чии са дроновете.

Никушор Дан, президент на Румъния: "Имаше две атаки - една вчера вечерта и една през нощта. Корабите са ударени с два въздушни дрона."

Атаката от снощи е първата, която се случва в териториалните води на натовска държава. Корабът "Яра Джей", плаващ под флага на Коморските острови, е стоял на котва на около 9 морски мили юго-източно от Сулина. Екипажът е бил от сирийски граждани.

Малко преди атаката в област Галац е обявена тревога чрез системата RO-ALERT, заради навлизането на два дрона в румънското въздушно пространство. Един от тях е унищожен от украинската противовъздушна отбрана в района на пристанището Рени. Все още се установява дали другият е атакувал кораба "Яра Джей". На борда пламва пожар, който екипажът успява да потуши. Сега корабът е в Констанца, където тече разследване.

Още вчера румънският министър на отбраната Раду Мируца заяви:

"Многократните руски атаки срещу украинската инфраструктура създадоха допълнителни рискове за сигурността на властите и населението в нашите страни."

Мируца е предложил в телефонен разговор на българския си колега Димитър Стоянов да бъде създадено общо командване и съвместна военна оперативна група между натовските страни в Черноморския басейн.

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