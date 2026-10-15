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Румънските власти разследват атаката с дронове срещу търговски кораб в Черно море

Стилиян Деянов от Стилиян Деянов
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Кораб, плаващ под флага на Коморските острови е бил атакуван снощи в Черно море, близо до румънския град Сулина, в делтата на река Дунав. По предварителни данни корабът се е намирал в румънски териториални води. Възникнал е пожар, който е бил загасен от екипажа. Румънската брегова охрана е провела спасителна мисия. Всички 17 моряци на борда са вън от опасност. Според свидетелства на екипажа, корабът е бил атакуван от дрон.

Атаката е станала в румънските териториални води, на около 9 морски мили югоизточно от дигата на град Сулина. Екипажът е бил от сирийски граждани. Корабът е превозвал въглища към Украйна. Малко преди атаката в източната част на румънската област Галац е била обявена тревога чрез системата RO-ALERT, която изпраща СМС-и на всички намиращи се в района на потенциална опасност. Тревогата е била обявена заради навлизането на два дрона във въздушното пространство на Румъния. Става дума за една от поредните атаки срещу украинските дунавски пристанища в този район. Вторият дрон е бил унищожен от украинската противовъздушна отбрана в района на пристанището Рени.

Министърът на отбраната Раду Мируца заяви, че се извършват проверки, за да се установи дали плавателният съд е бил ударен от дрон:

"В 20:23 ч. бяхме информирани чрез радиовръзката на кораба, че е избухнал пожар. Към района беше изпратен кораб за оказване на помощ. Малко след това те съобщиха, че пожарът е потушен, че не се нуждаят от подкрепа и че не желаят да влизат в пристанище. Изпратеният на помощ кораб се върна, тъй като на борда вече нямаше пожар, а нито екипажът, нито самият кораб бяха изложени на опасност", заяви Мируца.

"Корабът беше празен. Той престояваше в този район от няколко дни. Въпросът дали е бил ударен от дрон, или не, в момента се разследва. На радарите на Министерството на националната отбрана не е засечен дрон, приближаващ се към плавателния съд. Въпреки това, подобни инциденти в румънски териториални води са въпрос от голяма сериозност", добави министър Раду Мируца.

Той отбеляза също, че корабът ще се насочи към пристанище Констанца, където ще се установи дали е бил ударен от дрон.

#поразен кораб #атака с дронове #румъния

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