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Пороят в Истанбул: 14-годишно дете загина при токов удар, стъпило в локва

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Снимка: БТА
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Пороят в Истанбул, който доведе до транспортен хаос, наводнени метростанции, отнесени коли и 2518 сигнала на спешния телефон, взе жертва. Това е 14-годишно дете, което загина при токов удар, след като стъпи в локва. За случая съобщи Валийството на Истанбул в официалния си профил във Фейсбук.

"Въпреки всички действия детето, което е откарано в болницата в безсъзнание, не е могло да бъде спасено и е починало", съобщиха от Валийството в Истанбул.

По случая е започнало разследване. Ситуацията в мегаполиса продължава да бъде критична, а валията Давут Гюл призова хората да не излизат навън, а ако се налага, това да бъде само в краен случай.

#Истанбул #пороен дъжд #порой

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