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Забележителният път на Петър Стойчев вече е събран в книга

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Спорт
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Книгата разкрива не само големите победи, но и желязната воля отвъд постиженията.

Петър Стойчев
Снимка: Startphoto.bg
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Забележителният път на легендата на българското плуване Петър Стойчев вече е събран в книга. Историята на Иван Златинов разкрива не само големите победи, но и желязната воля отвъд постиженията.

Изданието е по повод 50-годишния юбилей на световния шампион на 25 километра от 2011 година и 11-кратен носител на световната купа по плуван маратон. На представянето на книгата присъстваха премиерът Румен Радев, министърът на младежта и спорта Енчо Керязов, министърът на здравеопазването Катя Ивкова и редица спортни знаменитости.

Вижте репортаж от събитието във видеото.

#Петър Стойчев

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