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Илияна Йотова: България и Румъния ще настояват Черно море да е извънредна точка на срещата в Брюксел

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Българският президент разговаря по телефона с румънския си колега

Снимка: БГНЕС
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България и Румъния обединяват усилията си за прекратяване на военните атаки и използването на дронове в Черно море.

След телефонен разговор с румънския си колега, президентът Илияна Йотова обяви в Бургас, че двете държави ще настояват сигурността в Черноморския регион да бъде поставена като извънредна точка на предстоящата среща на европейските лидери в Брюксел.

Илияна Йотова, президент на Република България: „Ние искаме това да бъде специален акцент заради случващото се, особено тук, през последните дни. Но преди това знаете, че имаше инциденти в румънската икономическа зона, както и в турската зона, даже там са много повече. Така че ние се уточнихме да действаме заедно. Ще имаме и консолидиран текст, по който двете министерства на външните работи работят в момента, който най-вече ще бъде в две части. Едната е фактите такива каквито са – заплахите за безопасността за корабоплаването и въобще на Черно море и помощта, която можем да получим от ЕС – както по отношение на засиленото наблюдение, така и по отношение на разследването. Защото ние продължаваме да смятаме, че можем да получим съответната апаратура от Европейската агенция за морска безопасност, за да може да се направи едно много сериозно разследване за потъналия кораб от първите инциденти, а както и ако успеем и за втория, който стана преди два дни."

#президентът Илияна Йотова # Никушор Дан #ТЕЛЕФОНЕН РАЗГОВОР #румънски президент #дронове #Черно море

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