Илияна Йотова: България и Румъния ще настояват Черно море да е извънредна точка на срещата в Брюксел

България и Румъния обединяват усилията си за прекратяване на военните атаки и използването на дронове в Черно море.

След телефонен разговор с румънския си колега, президентът Илияна Йотова обяви в Бургас, че двете държави ще настояват сигурността в Черноморския регион да бъде поставена като извънредна точка на предстоящата среща на европейските лидери в Брюксел.