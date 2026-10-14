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Богдан Богданов, „Продължаваме Промяната“: Правителството няма антикризисен план, а рисковете за България са реални

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България е в реална криза, правителството трябва да има антикризисен план. Това заяви в предаването „Още от деня“ бившият министър на икономиката и депутат от „Продължаваме Промяната“ Богдан Богданов. Той настоява за конкретни мерки за овладяване на цените на енергоносителите и подкрепа за бизнеса и уязвимите потребители.

Богдан Богданов, „Продължаваме Промяната“: „За съжаление, не. Ние не сме в някаква хипотеза на потенциални рискове. Намираме се в реална ситуация на криза, която има три основни направления. Първата е по линия на сигурността. Значително влошаване на ситуацията в Черно море. Втората е продължаващо нарастване на цените на енергийните ресурси включително петрол и природен газ. А третото е негативната тенденция в индустриалното производство и очакваното засилване на инфлацията.“

Богданов посочи, че тази седмица е обявено искане за 34% увеличение на цената на природния газ, а цената на електроенергията е достигнала 214 евро за мегаватчас. Според него правителството трябва да има конкретен антикризисен план за гарантиране на енергийните доставки и ограничаване на натиска върху бизнеса и потребителите. Богданов определи като рисковано решението за отпадане на забраната за износ на горива на фона на недостига на дизел в международен мащаб и затруднената логистика в Черно море.

Богдан Богданов, „Продължаваме Промяната“: „На първо място трябва да бъде гарантирана сигурността на нашия бизнес, на българските потребители и да бъде гарантирана една възможно най-приемлива цена за тях.“

Той настоя за повече прозрачност относно запасите на рафинерията в Бургас и възможностите ѝ да работи при евентуално прекъсване на доставките.

„След като са извадени количества от резерва, колко са останали? За колко дни?“, попита Богданов. По думите му са необходими ясни отговори и план за следващите месеци, включително за декември и януари.

Депутатът постави и въпроса защо петролните компании не са включени в обсъжданите мерки за облагане на свръхпечалбите, като според него тези средства биха могли да се използват за компенсации. Богданов критикува правителството за липсата на достатъчно бързи мерки срещу поскъпването на енергията и храните.

Богдан Богданов, „Продължаваме Промяната“: „Но въпросът е какво прави правителството тогава, когато тези 34% от газа ще се принесат към цената на рафта на хляба. Транспорта ни се е повишил като стойност с 26% от началото на годината. Един от най-високия ръст на цените на горивата, въпреки че в България сме с втория най-нисък акциз си ДДС. Това, което ние като държава би следвало да направим, е в такава ситуация да имаме антикризисен реален план, който да бъде насочен и да бъде разгръщан според външните фактори, на които ние сме подложени.“

Според него компенсациите за бизнеса не трябва да се отлагат с месеци, защото разходите неизбежно се пренасят върху крайните потребители.

„За тези девет месеца кой ще плати цената? Аз ще платя, вие ще платите, всеки един български гражданин“, заяви депутатът.

Той подчерта, че увеличението на доходите с 5% не може да компенсира инфлацията от 5,7%, посочена в интервюто като стойност към септември, както и допълнителното поскъпване на горивата, електроенергията и отоплението. Богданов отхвърли твърденията, че призивите за компенсации означават подкрепа за неограничени бюджетни разходи.

Богдан Богданов, „Продължаваме Промяната“: „Казваме, че трябва да има балансиран бюджет, който обаче да се съобрази с конкретната ситуация в момента.“

Според депутата държавата трябва да предвижда рисковете и да реагира своевременно, вместо да предприема действия едва след задълбочаването на кризата.

„Това, което се очаква от всяко едно правителство, е да има адекватен антикризисен план“, подчерта Богданов.

Той заяви, че „Продължаваме Промяната“ е готова да подкрепи конструктивни мерки за справяне със ситуацията, но настоя за незабавни действия.

Вижте целия разговор във видеото

#рискове за България #няма антикризисен план #„Продължаваме промяната“ #Богдан Богданов #правителство

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