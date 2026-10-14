Вятър с пориви до 72 км/ч и вълнение от 5 бала прекратиха издирването на моряците от "Ейч Ес Дигнити"

Военноморските сили подновиха днес издирването на оцелели моряци от кораба "Ейч Ес Дигнити", който беше поразен от дрон край Крапец. На какво се натъкнаха военните?

Издирвателната операция продължи до 15.00 часа, когато беше прекратена заради рязкото влошаване на метеорологичните условия - силен вятър от север, североизток, с пориви до 72 км/ч, намалена видимост и вълнение на морето от 5 бала.

И днес участниците в операцията не успяха да открият оцелели моряци или останки от потопения кораб "Ейч Ес Дигнити".

До екипажите на всички кораби, които плават в района, беше изпратено навигационно предупреждение за повишено внимание и засилено наблюдение.

Час след полунощ корабът "Ейбъл", който беше поразен на 70 морски мили източно от град Бяла, напусна българската изключителна икономическа зона на 33 морски мили източно от Ахтопол, съобщиха от Министерството на транспорта. 18-членият екипаж беше спасен.

От "По света и у нас" се свързахме с собственика на поразения край Бяла кораб "Челси 3", Евгений Золтиков, но той отказа да разговаря с екипа ни.

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