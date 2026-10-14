Културните дейци в Русе на протест: Искат 10% ръст на заплатите и реформа във финансирането

Протест на КНСБ за по-високи възнаграждения събра в Русе служители от културните институции, социалните услуги, детското здравеопазване и „Български пощи“. Работниците настояват за достойни възнаграждения и поне 10% увеличение на заплатите от следващата година.

От седем години Димитър кара куклите да говорят, да се смеят или да плачат. За публиката магията на театъра е безценна. За хората, които я създават обаче, заплащането на труда им е обидно ниско. Димитър работи на няколко места, за да покрие разходите вкъщи.

Димитър Пишев, актьор: „Най-голямата жертва, която всъщност се оказва, че правя е времето ми прекарано със семейството ми. Ако заплатите просто се увеличат без да се промени системата на финансиране това ще доведе в един момент до колапс.“

Затова днес хората от театъра излязоха на протест пред Операта в Русе с надеждата, че този път гласът им ще бъде чут.

Ивайло Ненов, режисьор: „Показаха се много грешки в системата, трябва да се изготви стратегия за култура, каквато ние нямаме от много години, нов закон за сценичните изкуства, закон за статута на артиста, така че нека да следваме тези стъпки, това е верният отговор.“ Венцислав Спиров, фаготист в Държавна опера Русе: „Трябва да се погледне на изкуството през друга призма, защото не може всичко да е комерсия.“

Преди голямата реформа, настояват за увеличение на заплатите с поне 10%.

Тодор Капитанов, вицепрезидент на КНСБ: „Хората няма да забогатеят от тези 10% увеличение, защото на 1000 евро - 10% са едни 100 евро, което стига за един-два пазара. Но все пак е някаква минимална помощ във връзка с растящите цени на хранителните стоки и на горивата.“

От КНСБ обмислят организирането на национален протест, не изключват да се стигне и до блокади на ключови пътища, ако исканията им не бъдат чути.