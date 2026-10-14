След атаките в Черно море: Премиерът, министри и службите на изслушване в НС

Парламентът изслуша властта след атаките с дронове срещу четири кораба в изключителната икономическа зона. Близо три часа продължи изслушването на министър-председателя, министрите на вътрешните работи и на отбраната, както и на шефовете на служби. Още в самото начало Румен Радев увери, че са задействани всички дипломатически канали за получаване на пълно съдействие по линия на НАТО и ЕС както за разследване на инцидентите с четирите кораба, така и за усилване на радиолокационното наблюдение и ПВО покритието по българското крайбрежие и в икономическата ни зона. Даде повече информация за срещите си с Митрофанова и Буданов. Увери, че България е готова за икономическия натиск вследствие на нарушеното корабоплаване.

Усилване на наблюдението, разузнаване с безпилотни средства и предислоциране на зенитно-ракетни комплекси са част от предприетите мерки. Нужни са средства и време за придобиване на нови способности за защита от дронове, заяви Радев.

Румен Радев, премиер: „Антидрон наблюдение, контрол на въздушното пространство, реакция, поразяване — това не може да се случи просто така с лозунги. Изобщо някой в залата има ли представа как ние можем да покрием с радиолокационно наблюдение. Как можем да осигурим зенитно-ракетно прикритие и антидрон защита в цялата тази изключителна икономическа зона, да не говорим даже и за териториалните води? Ами няма как да стане.“

Но увери, че зачестилите удари с дронове няма да се отразят на доставките на горива.

Румен Радев, премиер: „Има достатъчно запаси в момента в „Лукойл“. Има 140 хил. тона петрол, които са в складовата база. Има още 420 хил. тона за разтоварване от три танкера, които са в нашите териториални води. И „Лукойл“ е осигурен със суровина до ноември включително. Мога да кажа и до средата на декември.“

Няма и пряка заплаха за корабите, които пътуват към и от България, тъй като не са военна цел.

Румен Радев, премиер: „Проблеми с корабите, които пристигат в българските пристанища и които отплават от българските пристанища, аз не очаквам. Всеки кораб плава с включен транспондер. В този транспондер има пълна информация за кораба и за неговия маршрут. Както виждате, атаките са много целенасочени и ясно таргетирани. Този, който ги осъществява, знае много добре какво удря, къде го удря и кога го удря.“

Радев обясни и какво е казал на руския посланик.

Румен Радев, премиер: „Това, което заявих на посланик Митрофанова, е, че няма логика Украйна да атакува сама своите кораби и своите екипажи, при положение че резултатът от всички тези атаки е в полза на Русия.“

И разкри какви теми е обсъдил с началника на кабинета на Зеленски.

Румен Радев, премиер: „Срещата ми с г-н Буданов не я оповестих, защото имах изрична молба. Това беше по негова инициатива — да не я оповестяваме. Естествено, аз зададох свой въпрос: чии според него са тези дронове, техни ли са? Вие какъв отговор очаквате от г-н Буданов? Същия, подобен на този на Митрофанова. Имаме две воюващи страни и всяка отрича. Това, което мога да разкрия още малко е искането на украинската страна за доставка на газ през България. Беше поставен отново въпросът за реакторите в „Белене“.“

Стана ясно и че се води разследване за запалените антени на „Старлинк“.

Румен Радев, премиер: „Действия са предприети от органите на реда за охрана на критично важните обекти. Не можем да покрием цялата територия, навсякъде, където има антена, и да сложим полицай.“

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: „МВР, съвместно с ДАНС, предприехме и набелязахме действия. Вдигнали сме нивото на охрана. Тече разследване. Имаме убедеността, че съвсем скоро всички факти и обстоятелства ще бъдат установени.“

Пламен Тончев, председател на ДАНС: „Подобни саботажни действия не са изключени и в бъдеще. Буквално всеки ден установяваме лица, които извършват някакво наблюдение на критична инфраструктура, включително железопътни мостове и гари.“

Опозицията остана недоволна от отговорите на властта.

Тома Биков – ГЕРБ-СДС: „Не приемам успокояването. Ние не можем да бъдем спокойни в тази ситуация, защото тя не предполага спокойствие, а предполага вземане на превантивни мерки. Трябва да се готвим за лошите варианти, а не да смятаме, че след като са потопени четири кораба, няма да бъдат потопени още четири.“

Делян Пеевски – председател на ДПС: „Най-важното, което се чу, е, че трябват средства за отбрана. Чуваме, че се готвят огромни милиардни харчове. Единственото, което се очаква, е да няма скандали с медиите и с опозицията, да минат изборите, да не вземат да навредят на техния кандидат за президент и след това да почне едно безумно харчене през АПИ, през Шишков и пълнене на касите на олигарсите и на едни кръгове фирми. Ще направим предложение всички тези милиарди, които са ги подготвили, за да си напълнят касите, да отидат за отбрана, да отидат за българските граждани и за тяхната сигурност, отделно за енергийни компенсации, за компенсации за високите, огромни, чудовищни цени на храните.“

Ивайло Мирчев – ДБ: „Атаките с дронове в Черно море. Отново нямаме, като държава, смелостта, куража да кажем, че това са руски атаки. Кой иска да подпали антени на „Старлинк“? Този, който се опасява, че „Старлинк“ го атакува. Русия се притеснява.“

Николай Денков – ПП: „В демократичните държави няма опозиция с отпаднала необходимост. В демократичните държави има правителства с отпаднала необходимост. Предишното падна от наглостта си. Внимавайте вие да не сте следващото.“

Цончо Ганев – „Възраждане“: „Защо се стигна дотук? Защото, както предишните управляващи, така и вие продължавате да изнасяте оръжие, както предишните управляващи под всякаква форма налагате санкции.“

А мнозинството изпрати с аплодисменти премиера и неговите министри.