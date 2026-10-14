Полиция влезе в турска опозиционна телевизия

Турската полиция влезе в централата на опозиционна новинарска телевизия в Истанбул, задържа 11 души и прекрати излъчването на живо.

Властите назначиха нов ръководител на „Халк ТВ“ - една от най-гледаните в Турция. Сградата е обискирана. Операцията официално е свързана с разследване срещу собственика на канала Джафер Махироглу за пране на пари и манипулиране на търгове. Самият Махироглу е зад граница и във видеопослание съобщи, че сред задържаните са седем членове на неговото семейство. Телевизията се смята за близка до опозиционната Народнорепубриканска партия. Наказателната операция е поредна срещу медия, критична към президента Ердоган и неговото правителство. Турция е на 163 място от общо 180 държави в доклада за свобода на пресата на „Репортери без граници".