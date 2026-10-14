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Тодор Джиков, "Прогресивна България": България не губи пазари, въпреки ударите в Черно море

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Чете се за: 06:40 мин.
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Няма да има недостиг на пшеница, брашно, хляб и други хлебни изделия в България. Ние произвеждаме средно около 7 милиона тона годишно. В същото време консумираме около милион и половина тона, каза в "Още от деня" бившият зам.-министър на земеделието и депутат от "Прогресивна България" Тодор Джиков. Страната ни не губи и пазари, въпреки ударите в Черно море в последните дни. Цената на пшеницата в световен мащаб се увеличава, което е добре за нашите производители, но има и друг проблем:

Тодор Джиков, "Прогресивна България": "Проблемът обаче е, че при създалата се ситуация се увеличават изключително сериозно и застраховките на товарите в Черно море, което оскъпява логистиката. Така че това ще ограничи възможността на нашите производители на зърно да се възползват максимално от увеличението на цените, тъй като поскъпването на застраховките на товарите ще окаже натиск върху цените от страна на продавачите."

Според Джиков една от най-сериозните причини за увеличаването на цените у нас е отказът на България и Европа от руския газ заради войната в Украйна.

"За съжаление, плюс добавям и проблема в Близкия изток. Войната между Израел, Америка и Иран. Проблемите с Ормузкия проход, високата цена на горивата, скъпата логистика, намалената пропускливост на танкерите от Близкия изток с петрол, откъдето света ползва около 25% от годишнята потребност на нефт. Така че външно-икономическите проблеми не са един, а са няколко и за съжаление рефлектират най-сериозно върху Европа."

По казуса "Лукойл" Джиков обясни, че решението за освобождаване на износа няма да доведе до поскъпване на горивата у нас:

"Постоянните разходи на „Лукойл“ са предвидени за преработката на пълния му капацитет. Миналата година последователността на събитията беше следната: през октомври кабинетът „Желязков“ на ГЕРБ забранява износа на гориво, а през ноември назначават особен управител. Това е представител на държавата, който управлява продажбите. Тоест, ако има каквато и да е опасност от недостиг на дизелово гориво, той може да прекрати износа извън България. Така че единственият ефект, който получихме, е поскъпването на горивото.

- Значи сега ще се намали ли цената, господин Джигов?

- Тя ще се оптимизира, защото има постоянни разходи.

- А няма ли да се получи като при цените на хранителните стоки и услугите?

Вижте, тук на практика, реално погледнато, колкото повече капацитет използваш, толкова по-ниско е разпределението на постоянните разходи. Защото имаш много сериозни постоянни разходи, които се начисляват както при 150 милиона тона преработено гориво, така и при 250 милиона тона, тоест те са едни и същи."

На въпрос какво ще се случи след средата на декември, срок, до който рафинерията в България разполага със суровини, Тодор Джиков обясни:

"Реално погледнато, това е и най-сериозният проблем. Именно заради това правителството ни предприе всички необходими мерки по дипломатически път, за да преустановим тези посегателства и атаки срещу търговски кораби на трети държави, които нямат нищо общо нито с Украйна, нито с Русия, тоест с воюващите държави. Все още има разследване, така че да обявяваме една от двете държави за виновна е необмислено."

Джиков припомни, че управляващите са заварили исторически свръхдефицит от близо 9%, заради което сме в процедура на Европейския съюз за свръхдефицит. В бюджета за следващата година фокусът е върху основните сектори за България — здравеопазване, образование, индустрия и икономика, а заради ситуацията от последните две седмици естествено и логично ще увеличим и инвестициите в превъоръжаването на българската армия. По думите му, ще бъдат затворени кранчета, от които изтичат средства:

"- Кои кранчета ще затворите?

- Няма да има строителство на магистрали по 200 милиона на километър.

- А по колко?

- На една разумна пазарна цена — примерно 20 милиона. Реално погледнато, в бюджета ни има предвидени капиталови разходи, само че при действително пазарни цени."

По повод овладяването на цените Тодор Джиков обясни, че това е изключително трудно, още повече, когато през май са били предлагани мерки в тази посока, никой не е предполагал кризата в Близкия изток. Той коментира и проблемът с прекомерните надценки, както и че те са били в основата да бъде въведен данък "свръхпечалба":

"Той е основно насочен именно и към веригите магазини, които през последните няколко години на гърба на българския потребител формираха много сериозен ръст на печалбите.

- Но на енергийните компании няма да наложите такъв данък свърхпечалба.

- Напротив. Не е вярно.

- Ще наложите ли, така ли? Ще обложите и "Лукойл", така ли? За свърхпечалба?

- Реално погледнато вътре сме заложили търговски вериги, вътре сме заложили телекоми, вътре сме заложили хазарт, вътре сме заложили бързи кредити, вътре сме заложили и енергийни компании.

- Енергийните компании ще бъдат обложени със свърхпечалба, данък свърхпечалба. Сигурен ли сте в това?

- Мисля, че да. Мислите, но още не сме сигурни съвсем."

Вижте целия разговор във видеото

#„Прогресивна България“ #„Лукойл“ #Тодор Джиков #удари #Черно море #пшеница #пазари #бюджет

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