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Бивш депутат от ДПС беше задържан след акция на ГДБОП в Костинброд

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
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акция гдбоп злоупотреби средства обществени поръчки костинброд снимки
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Бившият народен представител от ДПС Илия Илиев беше задържан при акция на ГДБОП в Костинброд, свързана с предполагаеми злоупотреби със средства от обществени поръчки във ВиК сектора.

Според източници на БНТ действията са продължение на разследването по така наречената бургаска афера във ВиК сектора, при която бяха задържани и обвинени областният председател на ДПС Христо Широков. Тогава от прокуратурата обясниха, че става въпрос за схема за манипулиране на водомери, чрез която определени обекти са плащали официално значително по-ниски сметки за вода от реално дължимите.

При днешната операция в Костинброд са открити големи количества пари и скъпи вещи. Установени са и луксозни къщи, които представляват интерес за разследването.

#ВиК сектор # ГДБОП #злоупотреби #Костинброд #Илия Илиев #ДПС

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