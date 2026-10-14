Германия подкрепи България за пълно разследване на атаките с дронове в Черно море

Германия подкрепи България за пълно разследване на атаките с дронове срещу търговски кораби в Черно море.

Външните министри на двете страни разговаряха днес в Берлин за сигурността в Европа и стъпките за постигане на мир в Украйна.

България ще работи заедно с Турция и Румъния за мораториум върху атаките срещу търговски кораби в Черно море както и за изграждането на Черноморски център по сигурността.

Анти дрон системите са дългосрочна инвестиция, която България ще направи, изтъкна министър Петрова.

Германския външен министър посочи, че Европа трябва да търси съмишленици от глобалния юг, защото когато износът на зърно от Украйна се препятства да мине през Черно море това удря не само по украинската икономика, но заплашва изхранването на големи части от света.

Сигурността - съвсем очаквано - това беше основната тема на разговор между българския външен министър Велислава Петрова и германския й колега Йохан Вадефул.

Срещата е само ден след поредната атака с дронове срещу търговски кораби в Черно море.

Велислава Петрова, министър на външните работи: "България ще работи заедно с Турция и Румъния за мораториум върху атаките срещу търговски кораби в Черно море. Смятам, че това е инициатива, към която трябва да приобщим всички наши европейски партньори и тук ролята на Германия ще бъде ключова."

Германският външен министър благодари на страната ни за бързата реакция при спасяването на моряцитe.

ЙоханВадефул, министър на външните работи на Германия: "Черно море се превръща все повече и повече в театър на военните действия. Ние сме на ваша страна, когато става дума да се изяснят и разследват тези случаи. Това, че България е извикала руската посланичка е точният сигнал, тъй като едно е ясно: не бива да позволим тази агресия да остане без реакции. Русия заплашва сигурността на Европа като цяло."

Страната ни ще развива Черноморския център за сигурност съвместно с Румъния с центрове във Варна и Констанца.

Велислава Петрова, министър на външните работи: "Приоритет за нас е този хъб да заработи, да получи необходимата финансова подкрепа, така че да може да бъде устойчив механизъм, по който да засили сигурността в Черно море. Това е инвестиция, която се надяваме да намери място в следващата финансова рамка." Йохан Вадефул, министър на външните работи на Германия: "Ние се намираме в една и съща лодка и всички сме в мерника на противника. Затова е от съществено значение да повишаваме сигурността на всички нива. Важен пример е инициативата "Небесен щит", където участват и Германия и България - с тази инициатива ние затваряме някои пропуски в нашата противовъздушна отбрана."

На въпрос въпрос на БНТ трябва ли да се проведат консултации по член 4 от договора с НАТО, външният министър отговори, че страната ни е провела разговори със съюзниците.

Велислава Петрова, министър на външните работи: "И сме дали цялата информация на своите съюзници и в същото време сме поискали съдействие от тях, както видяхте и на най-високо ниво, дори от страна на премиера Радев. Активацията на член 4, особено в такава ситуация, в която виждаме непрестанни атаки, не води до нищо по-различно от това да се създава усещане за още по-голяма несигурност."

Петрова изтъкна, че в координация със САЩ и Украйна, Европа трябва да играе ключова и по-активна роля във всички дипломатически усилия за постигане на мир.

Двамата външни министри са обсъдили разширяването на ЕС, което трябва да бъде основано на реалното изпълнение на реформите и спазването на поетите ангажименти.

Вижте още в прякото включване на Милен Кирова