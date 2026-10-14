В Хамбург започна процесът за взривяването на газопровода "Северен поток" преди четири години. Обвиняем е бившият украински офицер - 50-годишният Серхий Кузнецов, за който се твърди, че заедно с други военни и по искане на украинските власти, е изготвил план за разрушаване на енергийното съоръжение. Изслушванията ще продължат до февруари. При доказване на вина обвиняемият рискува много години зад решетките.

Преди изслушването демонстранти издигнаха пред съда лозунги "Русия е терорист" и развяха знамена на Евросъюза. Според обвинението Кузнецов е извършил военни престъпления, защото е атакувал с военни средства гражданска инфраструктура.

Стефан Шмит, прокурор: "Обвинението във военно престъпление се основава на презумпцията, че атакуваните газопроводи не са били легитимни военни цели, а по-скоро граждански обекти, обслужвали изключително цивилните доставки на газ за Германия и Западна Европа."

Защитата изтъква, че газопроводът е легитимна военна цел, защото Москва е използвала "Северен поток" като "оръжие" за политически и икономически натиск, а "Газпром" участва във военните престъпления на Русия в Украйна. Защитата на Кузнецов посочва, че като офицер, довереникът им няма право да говори за някои аспекти по случая и е принуден да се защитава с вързани ръце.

Йес Майер-Локамп, адвокат на обвиняемия: "Основният проблем за защитата е фактът, че клиентът ни няма право да говори от свое име. И всеки, който не може да говори лично, не може да се защити. А в държава, с върховенство на закона, някой, който не може да се защити, не може да бъде осъден.“

Прокуратурата твърди, че Кузнецов е ръководил екип от водолази и експерт по експлозиви. Екипът се е събрал в Рощок, Германия на борда на яхта, наета чрез посредници. Експлозивите са били транспортирани до района на датския остров Борнхолм, където са били закрепени на тръбата и задействани на 26 септември 2022-ра.

Втори заподозрян по случая като един от водолазите, се бори срещу екстрадиция от Хърватия в Германия.

Снимки: БТА

Украйна отрича участие в саботажа, но не крие задоволството си с мотива, че всяко нападение е легитимно, ако отслабва възможността на Кремъл да финансира войната.

Официален Киев заяви, че няма конкретно очакване от процеса.

Москва очаква обективен процес и присъда.

Германия се позовава на разделението на властите и не коментира делото.