Асен Николов: Пред нашата публика играем по друг начин

Локомотив Пловдив пренаписа своята история, след като за първи път ликува във ФИБА Къп. Действащите вицешампиони в НБЛ подчиниха Орадя със 79:69 в среща от втория кръг в група H, изиграна в зала "Сила". Треньорът Асен Николов говори пред БНТ след успеха:

„Един мач, в който имаше доста емоции, доста битка. Както казах, ние пред нашата публика, играем по друг начин. Раздадохме се доста в защита, ограничихме един доста квалитетен отбор до 70 точки. Това ни донесе победата. Доволен съм, наистина се раздадохме. Няма да го крия, изиграхме доста добър мач. Мога да поздравя момчетата и феновете“, каза Николов пред БНТ 3.