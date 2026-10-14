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Асен Николов: Пред нашата публика играем по друг начин

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Чете се за: 01:02 мин.
Спорт
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Треньорът на Локомотив Пловдив похвали играчите си.

Асен Николов
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Локомотив Пловдив пренаписа своята история, след като за първи път ликува във ФИБА Къп. Действащите вицешампиони в НБЛ подчиниха Орадя със 79:69 в среща от втория кръг в група H, изиграна в зала "Сила". Треньорът Асен Николов говори пред БНТ след успеха:

„Един мач, в който имаше доста емоции, доста битка. Както казах, ние пред нашата публика, играем по друг начин. Раздадохме се доста в защита, ограничихме един доста квалитетен отбор до 70 точки. Това ни донесе победата. Доволен съм, наистина се раздадохме. Няма да го крия, изиграхме доста добър мач. Мога да поздравя момчетата и феновете“, каза Николов пред БНТ 3.

Подробности вижте във видеото!

#Асен Николов #БК Локомотив Пловдив

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