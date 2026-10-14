БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев: Ще представим Бюджет 2027 навреме, с фокус...
Чете се за: 06:32 мин.
Подновиха издирването на оцелели моряци от атакувания с...
Чете се за: 00:52 мин.
Марихуана за над 1,8 млн. евро откриха сред товар с...
Чете се за: 01:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Локомотив Пловдив матира румънци за исторически успех във ФИБА Къп

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:55 мин.
Спорт
Запази

Действащите вицешампиони в НБЛ пренаписаха своята история.

локомотив пловдив матира румънци исторически успех фиба къп
Слушай новината

Локомотив Пловдив пренаписа своята история, след като за първи път ликува във ФИБА Къп. Действащите вицешампиони в НБЛ подчиниха Орадя със 79:69 в среща от втория кръг в група H, изиграна в зала "Сила". Селекцията на Асен Николов даде да се разбере, че няма да се предаде срещу именития си съперник, а през второто полувреме намери повече аргументи, особено в дефанзивен план и сломи състава на Мико Рипинен за първия си успех изобщо на европейска сцена.

По този начин "черно-белите" имат на сметката си победа и загуба във втората по сила надпревара, организирана от ФИБА, с колкото са и румънците. На 20 октомври (вторник) Локомотив ще има визита на Миконос, докато Орадя ще домакинства на ВЕФ Рига ден по-късно.


Бързото темпо се превърна в запазена марка и за двата отбора в откриващите минути, преминали без сериозни откъсвания. Реализатори не липсваха и от двете страни, а гостите имаха последната дума за разлика от 3 точки в края на встъпителния период.

Акцентът не се промени и за началото на следващата десетка. Размяната на серии се превърна в тенденция, но промяната в защита, съчетана със соловите изпълнения на Джомароу Браун и Сайкуон Джеймисън, тласнаха домакините да се приберат в съблекалнята при 53:48.

Браун запали искрата за „черно-белите“ по пътя към първата двуцифрена разлика на старта на третата част. Стрелбата зад дъгата проработи за нов импулс на румънците, но „смърфовете“ намериха противодействие и си извоюваха 10-точков аванс след 30 минути игра. Тимът от Пловдив нямаше намерение да спира и при откриването на заключителната четвърт чрез серия 12:2, с което отчая румънския си съперник до финалната сирена.

Джомароу Браун открадна шоуто за Локомотив със своите 27 точки. Джордан Далас се отчете с 15 и 6 борби, Айзея Томпсън регистрира 11 и 6 овладени под двата ринга топки, Дъвъръл Рамзи финишира с 10 и 9 асистенции.

Малик Озбърн (8 борби) и Куинси Герер (7 овладени под двата ринга топки) отговориха с по 15 точки за Орадя. Крис Ричардс наниза 14, включително и 4 точни стрелби зад дъгата. Боди Хюм отбеляза 10.

#БК Орадя #ФИБА Къп 2026/2027 #БК Локомотив Пловдив

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Внезапна повреда на военен джип доведе до катастрофа с две коли край Пловдив (СНИМКИ)
1
Внезапна повреда на военен джип доведе до катастрофа с две коли...
Република Северна Македония е уведомила България, че издирва Ива Михайлова
2
Република Северна Македония е уведомила България, че издирва Ива...
Акция на ГДБОП срещу злоупотреби със средства по обществени поръчки в Костинброд (СНИМКИ)
3
Акция на ГДБОП срещу злоупотреби със средства по обществени поръчки...
Испанският крал Фелипе VI с историческо посещение в Сеута
4
Испанският крал Фелипе VI с историческо посещение в Сеута
Премиерът Радев: Показахме, че България има способности за бързи и навременни действия
5
Премиерът Радев: Показахме, че България има способности за бързи и...
Испания предаде на България инфлуенсъра Стоян Колев
6
Испания предаде на България инфлуенсъра Стоян Колев

Най-четени

Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ
1
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал...
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
2
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед в "Пирогов"
3
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед...
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила вчера в участъка за подпис
4
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила...
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър
5
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват я международно
6
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват...

Още от: Баскетбол

Рилски спортист остана без аргументи срещу турци във ФИБА Къп
Рилски спортист остана без аргументи срещу турци във ФИБА Къп
Георги Кендеров: Играхме организирано и най-вече със сърце Георги Кендеров: Играхме организирано и най-вече със сърце
Чете се за: 00:52 мин.
Асен Николов: Пред нашата публика играем по друг начин Асен Николов: Пред нашата публика играем по друг начин
Чете се за: 01:02 мин.
НА ЖИВО: Локомотив Пловдив - Орадя НА ЖИВО: Локомотив Пловдив - Орадя
Чете се за: 00:37 мин.
Бостън Селтикс задържа една от ключовите си фигури с договор за над 44 милиона долара Бостън Селтикс задържа една от ключовите си фигури с договор за над 44 милиона долара
Чете се за: 04:07 мин.
Умоджа Гибсън блесна за Барселона при драматична победа в Евролигата Умоджа Гибсън блесна за Барселона при драматична победа в Евролигата
Чете се за: 05:00 мин.

Водещи новини

Защо хранителните продукти във Видин са по-скъпи, отколкото в София?
Защо хранителните продукти във Видин са по-скъпи, отколкото в София?
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Какви са очакванията за „Евровизия 2027“? Какви са очакванията за „Евровизия 2027“?
Чете се за: 04:55 мин.
Евровизия
След атаките в Черно море: Премиерът, министри и службите на изслушване в НС След атаките в Черно море: Премиерът, министри и службите на изслушване в НС
Чете се за: 08:15 мин.
У нас
Тройно поскъпнаха застраховките за кораби и товари след атаките в Черно море Тройно поскъпнаха застраховките за кораби и товари след атаките в Черно море
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Илияна Йотова: България и Румъния ще настояват Черно море да е...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Правителството одобри проекта на бюджет за 2027 година
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Бунтът на младите: След Франция протестната вълна вече обхваща...
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Започна процесът за взривяването на газопровода "Северен...
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ