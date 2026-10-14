Локомотив Пловдив матира румънци за исторически успех във ФИБА Къп

Локомотив Пловдив пренаписа своята история, след като за първи път ликува във ФИБА Къп. Действащите вицешампиони в НБЛ подчиниха Орадя със 79:69 в среща от втория кръг в група H, изиграна в зала "Сила". Селекцията на Асен Николов даде да се разбере, че няма да се предаде срещу именития си съперник, а през второто полувреме намери повече аргументи, особено в дефанзивен план и сломи състава на Мико Рипинен за първия си успех изобщо на европейска сцена.

По този начин "черно-белите" имат на сметката си победа и загуба във втората по сила надпревара, организирана от ФИБА, с колкото са и румънците. На 20 октомври (вторник) Локомотив ще има визита на Миконос, докато Орадя ще домакинства на ВЕФ Рига ден по-късно.





Бързото темпо се превърна в запазена марка и за двата отбора в откриващите минути, преминали без сериозни откъсвания. Реализатори не липсваха и от двете страни, а гостите имаха последната дума за разлика от 3 точки в края на встъпителния период.

Акцентът не се промени и за началото на следващата десетка. Размяната на серии се превърна в тенденция, но промяната в защита, съчетана със соловите изпълнения на Джомароу Браун и Сайкуон Джеймисън, тласнаха домакините да се приберат в съблекалнята при 53:48.

Браун запали искрата за „черно-белите“ по пътя към първата двуцифрена разлика на старта на третата част. Стрелбата зад дъгата проработи за нов импулс на румънците, но „смърфовете“ намериха противодействие и си извоюваха 10-точков аванс след 30 минути игра. Тимът от Пловдив нямаше намерение да спира и при откриването на заключителната четвърт чрез серия 12:2, с което отчая румънския си съперник до финалната сирена.

Джомароу Браун открадна шоуто за Локомотив със своите 27 точки. Джордан Далас се отчете с 15 и 6 борби, Айзея Томпсън регистрира 11 и 6 овладени под двата ринга топки, Дъвъръл Рамзи финишира с 10 и 9 асистенции.

Малик Озбърн (8 борби) и Куинси Герер (7 овладени под двата ринга топки) отговориха с по 15 точки за Орадя. Крис Ричардс наниза 14, включително и 4 точни стрелби зад дъгата. Боди Хюм отбеляза 10.