Защо хранителните продукти във Видин са по-скъпи, отколкото в София?

След изнесените от КЗП данни за огромни надценки в големите търговски вериги обръщаме поглед към разпределението на пазара. 244 са магазините на големите вериги в София и едва по 4 във Видин, Враца и Благоевград. В същото време продуктите от първа необходимост във Видин се оказват много по-скъпи, отколкото в София. Разлики има и в цените в магазини от една и съща верига във Видин и в други градове.

Цената на прясно охладено пиле във Видин е 4,60 евро, а в София – 3,57 евро. Каймата смес също е по-скъпа във Видин – 5,59 евро, и то на промоция, докато в същата верига в София струва 4,34 евро. Разлика от 30% има и при брашното – в магазин на същата верига в София то е на промоция за 49 цента, а във Видин е на редовна цена от 64 цента.

Колко по-скъпо е във Видин, където средната брутна заплата едва надхвърля 1000 евро, в сравнение със София, където средното възнаграждение е 1915 евро? Проверяваме каква е разликата в цените на основните хранителни продукти.

Един килограм насипно сирене, един килограм кашкавал, едно кисело мляко и килограм ябълки в магазин на голяма верига във Видин струват 13,35 евро. Същите продукти в София излизат 12,41 евро. Разликата е повече от едно евро. В голям магазин във Видин може да се намери сирене за малко над 5 евро за килограм на промоция, а в кварталния магазин, в който работи Любослава Петрова, цените започват от около 7 евро.

Любослава Петрова, продавач-консултант в магазин във Видин: "Стремим се да правим промоции редовно. Кисело мляко, прясно мляко, сирене, яйца, кашкавал, брашно, олио. Имаме голямо разнообразие от плодове и зеленчуци на цени, достъпни за народа."

Васил Живков, клиент, Видин: "Има магазини, които са много скъпи тук, във Видин специално. Аз не знам как е в България."

Оказва се, че никой не може да отговори на Васил. Няма национални данни за цените в сектора на търговията на дребно с храни по региони.

Адриан Николов, Институт за пазарна икономика: "Един ключов и очевиден фактор е конкуренцията. Там, където имаме много магазини, неминуемо конкурентният натиск ще кара поне част от пазарните участници да намаляват цените и да правят промоции по-редовно. Това винаги тласка цените надолу. Обратното – там, където имаме пазарна концентрация и един играч, това ще означава по-високи цени. Всякакви твърдения, че между 75 и 80% от търговията на дребно с храни се осъществява през веригите, каквито чухме от институциите, са неоснователни."

Проучванията показват, че хората пазаруват дребни стоки в малките квартални магазини веднъж на три дни, а в големите магазини – веднъж седмично, като оставят три пъти по-големи суми.

Кристиян, клиент: "Аз в малкия магазин купувам единични неща и оставям 10 евро. В големите промоциите са повече. Жена ми попада на промоциите, тя ги търси. Аз, като мъж, каквото видя – взимам."

По данни на НСИ за миналата година потреблението на зеленчуци е било почти 77 килограма на човек, от които 27 килограма картофи. Следват хлябът и тестените изделия – по 67 килограма, плодовете – 60 килограма, и месото – 41 килограма. Последните данни на статистиката отчитат поскъпване при всички тях.