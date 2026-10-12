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Мая Манолова: Надценката при някои млечни продукти в големите вериги достига до над 140%

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 04:57 мин.
Общество
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потребителската кошница отчитат спад цените едро
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Надценката при някои млечни продукти в големите вериги достига до над 140%. Това каза председателят на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова, която представи първите резултати от извършените проверки в търговските вериги и установените от инспекторите факти.

Комисията започна на 2 октомври проверки, които целят да установят действително прилаганите продажни цени и търговските практики. Проверките във веригите се правят по групи хранителни продукти, като първите са за млечни, плодове и зеленчуци, за които потребителите сигнализират най-често.

Разликите в цените са октомври спрямо август.

Проверката е установила, че при маслото надценката е 141%, при сиренето - 133%, при доматите - 127%, при кашкавала - 106%, при кромид лук - 106%, при киселото мляко - 99%.

Манолова посочи, че КЗП ще поиска информация за обосновка на икономическите фактори, които са довели до ръста на цените и предупреди, че в ако не се докажат такава, ще бъдат налагани санкции.

Директорът на дирекция „Контрол на пазара“ в КЗП Игнат Арсенов посочи като конкретен пример, че доставните цени на краставиците са намалели с 14%, но продажните са увеличени с 59%.

Манолова каза още, че КЗП е проверила и данните, които са предоставени от търговските вериги, когато се продават промоционални продукти. В тези случаи констатирахме, че надценките стигат до 40%, допълни тя.

Цените на продуктите растат от август до октомври, растат и надценките и това вероятно води и до нарастване на печалбите на търговските вериги, коментира председателят на КЗП.

"Цените на храните във веригите, този разлом между доставна и продажба цена, съсипва българските домакинства", посочи тя.

Проверката на КЗП е установила още, че има разлика в цените между магазините в София и тези в страната на една и съща верига.

По думите на Манолова, пазарът е изкривен и има аномалии. Това е катастрофа за бюджетите на домакинствата, подобни ножици между доставни и продажби цени не се срещат никъде в Европа и това, което веригите си позволят в България, не си го позволяват в другите страни от Европейския съюз, посочи още Манолова.

Тя смята, че решението на проблема е на няколко етапа - първият, когато веригите подкрепиха инициативата „Кошница с грижа“, която обаче не даде резултати. Според нея тази възможност е била проиграна от веригите.

Вторият етап на решението е показване на фактите. Третият етап е въвеждането на справедливата стойност, която ще влезе в сила до дни и която ще покаже отклоненията от тази справедливата стойност във веригите, каза Манолова.

"Четвъртият етап е настояването на КЗП за санкции в случаи на съществено отклонение от справедливата стойност. Готови сме със законопроект, който сме предоставили на депутати", допълни тя.

Манолова обясни още, че КЗП ще проведе срещи през следващите седмици и с бизнесите, за които се получават най-много сигнали от потребителите.

Нашата цел е в следващия месец да има резултати по отношение на цените на храните, на лекарства, нелоялните практики при телекомите и банковите такси.

Относно проверките за повишените цени на горивата Арсенов обясни, че при 8% от всички 50 проверени обекти и горива, е установено, че доставната цена в недостатъчна степен обосновава вдигането на продажната цена и това важи най-вече за пробан-бутана. Извършваме допълнителни проверки и искаме от търговците обосновка за икономическите фактори, довели до скок на горивата, допълни той.

По думите му увеличението при този вид гориво е от 1 до 3 цента на литър, което при едно зареждане е приблизително 2 евро.

Мая Манолова увери, че ще има проверки и на цените в заведенията за бързо хранене и в ресторантите, които също са увеличени. Има подадени сигнали и за ръст на цените в сектора на услугите, така че и там ще последват проверки, настоя тя.

#цени на храните #надценки #Мая Манолова #КЗП

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