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Тройно поскъпнаха застраховките за кораби и товари след атаките в Черно море

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Тройно поскъпване на застраховките за кораби и товари след атаките в Черно море. Морският бизнес предупреждава за нов скок на разходите, който може да доведе и до по-високи цени на стоките. Има ли опасност от ограничаване на корабоплаването и какви ще бъдат последствията за България? Атаките срещу търговски кораби в Черно море вече имат своята икономическа цена. Морският бизнес отчита драстично увеличение на застраховките, а опасенията са, че разходите ще продължат да растат.

кап. Тодор Георгиев, собственик на шипинг компания: „Миналата седмица след ударите в икономическата зона скочиха три пъти. Говоря застраховка за товар и застраховка върху кораба. Сега очакваме вече, след като е в близост до териториални води да скочат и застраховките при преминаването през териториални води.”

БНТ: Колко струва рискът в морето? За някои кораби само седмица плаване може да струва стотици хиляди долари.

кап. Тодор Георгиев, собственик на шипинг компания: „За нашите 50-хиляди тонни кораби обичайната застраховка е 70 хиляди долара на година, но говорим за застраховка „Военен риск“. За да натовариш 33-хиляден тонен кораб хенди тонаж се движеше около 300 хиляди долара за седем дни.”

Така допълнителните разходи, свързани с морски транспорт могат да се отразяват пряко върху вноса и износа на стоки.

Георги Иванов, собственик на корабна агенция: „Засега нямаме отказани поръчки, засега поръчки вървят. Какво ще се случи утре или друг ден ще видим. Естествено, че всички ни притеснява при едно спиране на корабоплаването или намаляване ще повлияе на всички като бизнес и въобще на всички хора-ще се оскъпят транспорти, което веднага ще рефлектира върху продуктите и услугите в страната.”

Пламен Русев, председател на Българска морска асоциация: „Корабоплаването стана рисково, в Черно море също има риск и то голям, но това е свързано с корабите, които обслужват черноморските пристанища на Украйна и на Русия. За нашите пристанища няма логични икономически основания да се вдигат застраховките.”

И докато напрежението в Черно море продължава, несигурността остава най-голямото изпитание за морския транспорт.

#застраховки на кораби #тройно поскъпване #атаки в Черно море #товари

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