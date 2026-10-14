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Кибератаките във Франция и Нидерландия: Как хакерите са получили контрол над хладилните системи?

Емилия Запартова от Емилия Запартова
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След кибератаката, която засегна стотици френски супермаркети, парижката прокуратура и френската Национална агенция за киберсигурност започнаха разследване как хакерите са получили контрол над хладилните системи. Разследването е фокусирано по-специално върху оборудване на датски производител. Идентичността и мотивацията на онлайн пиратите, които атакуваха и Белгия, и Нидерландия, остават неизвестни.

Няколко търговски вериги в Европа бяха засегнати от кибератака, която доведе до прегряване на хладилното им оборудване. Засегнати бяха Нидерландия и Белгия, но най-сериозно пострадаха супермаркети във Франция.

Жюлиен Фурние, управител на супермаркет: „Хладилниците остават празни. Не успяхме надеждно да възстановим охлаждането при минусови температури и все още сме изправени пред същото аварийно положение, което преживяхме през нощта срещу понеделник.“

По-голямата част от засегнатите системи са остарели. Свързаните с тях хладилници се появяват в онлайн директории. Всичко, което е необходимо, за да бъдат хакнати, е да се знае паролата им, а за това не се изисква кой знае какъв опит, твърдят специалисти.

Беноа Грюнемвалд, експерт по киберсигурност: „Можем да си представим или млади хора, които са използвали тази вратичка, или недоволни служители, които са наясно с нея и биха могли да я използват, за да демонстрират уязвимостта на системата.“

Нидерландска търговска верига, засегната от кибератаката, смята, че клиентските данни не са засегнати, но предупреди купувачите си да внимават за фишинг измами. Загубите ѝ са близо 10 милиона евро.

#кибер атака #хладилници #хакери #Нидерландия #Франция

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