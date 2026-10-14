2518 са подадените сигнали след пороя в Истанбул

Проливните дъждове в Истанбул, които доведоха до порой, транспортен хаос и наводнения, са станали причина за постъпване на 2518 сигнала на телефона за спешни повиквания 112, както и до екипите на Дирекцията за управление при извънредни ситуации (AFAD). Данните са за периода от 6 до 20 ч. и бяха оповестени в официалната Фейсбук страница на Валийството в Истанбул, което отговаря за обществения ред, сигурност и управлението на кризи.

Сигналите за наводнения са 1277, за свлачища - 15, за заседнали граждани - 47, за паднали дървета - 13. Два от сигналите са били за паднали покриви, 76 - за проблеми с автомобили и 280 - за проблеми на работното място, сочат публикуваните данни.

Още сутринта в Областната дирекция за управление при извънредни ситуации е създаден кризисен щаб.

"На терен работят 8 хиляди служители и 2 хиляди автомобили и специализирани машини, за да отреагират на проблемите, създадени от дъжда", заявиха от Валийството в Истанбул.

Най-много дъждове са паднали в района на Бейкоз, където валежите са били 193,84 литра на квадратен метър. В района Арнавуткьой са отчетени 125,9 литра на квадратен метър, а в Саръйер - 124,72 литра на квадратен метър.

"Няма затворени пътища заради валежите. Пистите на летищата функционират и няма отменени полети", заявиха от Валийството.

Утрешният 15 октомври ще бъде неучебен във всички учебни заведения, без значение дали са държавни или частни.

Валийството ще осигури административен отпуск за всички инвалиди, ветерани, бременни и майки с деца под осемгодишна възраст, които работят в обществени институции. Мярката за служителки с деца под осем години обаче не обхваща жените, които работят в здравния сектор, сигурността, борбата с дъждовете и част от социалните грижи. Изключение са жените, които имат деца с увреждания на възраст под осем години - те ще бъдат в отпуска без значение от сектора, в който са заети.

От тази вечер в 21 ч. до второ нареждане ще бъде въведена забрана за мотоциклети, както и за всякакви двуколесни превозни средства.