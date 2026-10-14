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Проливен дъжд предизвика наводения в Истанбул

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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проливен дъжд предизвика наводения истанбул
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Проливни дъждове нанесоха щети в Истанбул, главно в европейската част на мегаполиса, информира вестник Нефес. Вчера дъждът превърна улиците в езера като на места валежите бяха придружени от силни ветрове. Съобщава се са жена, повлечена от бурни води, залели махалата Дерейолу в квартала Есенюрт край магистралата за Одрин. Жената е била спасена от удавяне благодарение на притекли ли се на помощ граждани.

Силните валежи са довели блокада на пътния трафик. Под вода са попаднали и много превозни средства. Усложнена е обстановката и в района на Султангази, един от най-гъсто населените райони на мегаполиса. Наводнена е метростацията Хаджиосман. Пътници споделиха снимки във Фейсбук, на които се вижда как от тавана капе вода, а те газят във вода. В азиатската част на Истанбул не вали, времето е облачно, температурата е около 19 градуса. Съобщава се и за проливни дъждове в Тракийския регион – в градовете Одрин, Текриддаа, Чорлу.

Координационният център за бедствия към Истанбулската голяма община издаде предупреждение в уебсайта Хава форум, че се очаква влошаване на времето в Истанбул и ще може работещите да напуснат работните си места по-рано.

Издаден бе жълт и оранжев код за предупреждения в 15 окръга на страната – Истанбул, Анталия, Айдън, Балъкесир, Бурдур, Бурса, Чанаккале, Денизли, Одрин, Испарта, Измир, Къркларели, Маниса, Мугла и Текирдаг. Оранжев код за предупреждения е издаден за Коджаели, Сакария и Ялова. В Истанбул се очакват проливни дъждове и бури, а жителите се съветват да бъдат внимателни заради възможни внезапни наводнения, мълнии и прекъсвания на транспорта. Лошото време се очаква да продължи и утре.

#проливен дъжд #Истанбул #наводнения

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