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С "Мастило" на Дани Бойл започна 12-то издание на "Синелибри"

Цанка Николова от Цанка Николова
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Започна 12-ото издание на кино-литературния фестивал "Синелибри". Зала 1 на НДК вече събра най-запалените киномани.

Притихналата публика в залата вече се наслаждава на "Мастило" на Дани Бойл - филмът, който откри и Венецианския филмов фестивал. Това е и лентата, която илюстрира идеята на мотото тази година "Цивилизация на зрелището".

Програмата включва над 70 прожекции, вълнуващо международно участие и рекорден брой български заглавия. Синелибри ще се проведе в 8 града в България, както и онлайн.

Жаклин Вагенщайн, основател, президент и артистичен директор на фестивала "Синелибри": "Тази година кодът е жълто. На фокус е жълтата преса, синелибри мотото е "Цивилизация на зрелището". Оттук започва 23 дни празник на киното и литературата. Най-доброто от световното кино, свързано с литературата."

За богатата програма вижте още в прякото включване на Цанка Николова

#фестивал Синелибри

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