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Продуцентът на "Бангаранга" очаква фантастично издание в Бургас

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7 месеца преди най-голямото музикално събитие - "Евровизия", което БНТ и Бургас ще домакинстват - подготовката тече с пълна сила, но и в пълна конфиденциалност.

По време на "So alive music conferense", част от създателите на "Бангаранга" - ДАРА и гръцкият продуцент Илиас Кокотос сподели очакването си за предстоящото издание на "Евровизия" в Бургас.

Седем месеца преди "Евровизия" да стъпи на морския бряг в Бургас, продуцентът Илиас Кокотос, който е част от екипа, който БНТ подбра да работи с избрания от нея изпълнител - ДАРА и помогна на медията след три години отсъствие на "Евровизия" да стигне до финала с най-голяма разлика във вота на публика и на жури в 70-годишната история на песенния конкурс, разкри какво очаква от домакинството догодина.

Илиас Кокотос, продуцент: "Убеден съм, че ще бъде една фантастична "Евровизия". Първо, защото "Евровизия" се завръща на Балканите. Това се случва след повече от 20 години и това е нещо, което всички хора на Балканите чакаме от толкова много години."

Илиас заедно с Дара споделиха за пътя до голямата победа на "Евровизия" по време на "So alive music conference".

Илиас Кокотос, продуцент: "Когато се събрахме на една от първите среща след победата на Евровизия и генералният директор на БНТ г-жа Милотинова каза, че това ще е най-голямото събитие провеждано в България, защото знаете в Гъция имахме Олимпийски игри, "Евровизия", футбол... и тя като го каза, аз се замислих - да, права е, което поставя много отговорности по организацията, за да може да се създаде нещо уникално, от което всички да се гордеят."

Опитахме се да повдигнем завесата за това - какво се готви за домакинството ни през 2027-а.

Илиас Кокотос, продуцент: "Работата с БНТ, като основен организатор, и с община Бургас като домакин, е екипна работа, получава се много добре, всеки върши каквото трябва, всички са фокусирани върху проекта, става въпрос, разбира се, за огромен екип. Ще стане страхотна реклама на България. "Евровизия" е огромна възможност за страната."

Изпълнителят, който БНТ като телевизия-участник в конкурса Евровизия избра да представи България - дара заяви, че готви изненади.

#Илиас Кокотос #подготовката за "Евровизия" #Дара #Бургас #продуцент

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