Йордан Лечков: Аз съм против чужденците в националния отбор

Остри думи от Йордан Лечков за представянето на националния ни отбор по футбол. В интервю за БНТ, бившият вицепрезидент на Българския футболен съюз, коментира последните резултати на представителният тим в Лигата на нациите.

Според него роден специалист трябва да поеме отбора ни след напускането на Александър Димитров.

"Достатъчно ми е да видя един човек, как върви в права линия, да ви кажа дали става или не става. Не казвам нищо лошо за тези момчета, но националният отбор е достатъчна мотивация. Това са вече излагации. Някой ще каже "Да бе, кой е виновен?" Всички ние като общество и като деятели, и като граждани на тази държава сме виновни. Нямаме национален стадион, нямаме бази, нямаме инфраструктура, нямаме политика, нямаме идеология за футбола, нямаме приоритет, както много държави направиха", сподели той.

Лечков беше категоричен, че българин трябва да застане начело на националния отбор.

"Ние българите не можем да си разберем, нашите мурафети, като се казва, на турски казано. Как чужденец ще ти разбере психологията? С преводач ще действа, това е много сложно. Аз затова съм бил винаги против чужденците. Докато съм бил аз, винаги съм настоявал за българите. Имаме достатъчно наши имена, може да са двама, трима, но по-добре да са се доказали, отколкото всеки път различен", допълни дългогодишният национал на България.

Йордан Лечков е поредния герой в предаването "Зала на славата", което може да гледате по БНТ1 в неделя от 13:15 часа.

Вижте откъс от интервюто във видеото.