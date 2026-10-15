ЦСКА се бори до последно, но отстъпи пред Монако при завръщането си в евротурнирите

ЦСКА отстъпи с 1:2 на Монако в първия си мач от груповата фаза на Лигата на конференциите, въпреки че показа добра игра и създаде немалко проблеми на именития си съперник. Монегаските нанесоха двата си удара преди почивката чрез Парис Брунер и Ансу Фати, а в 76-ата минута резервата Жоел Цварц върна интригата с попадение с глава. Въпреки усилията си до последния съдийски сигнал, „червените“ не успяха да стигнат до равенството.

ЦСКА започна двубоя без български футболист в стартовия си състав. Националите Теодор Иванов и Петко Панайотов останаха сред резервите. От своя страна Монако, който оглавява класирането в първенството си, заложи и на играчи, които не получават редовно игрово време в Лига 1.

„Червените“ стартираха смело с висока преса, която затрудни гостите в началните минути. Българският тим спечели и пряк свободен удар отдясно, изпълнен от Стефано Сенси, но първият сериозен удар в срещата се оказа за французите.

Монако успя да преодолее натиска и още при първата си бърза контраатака поведе. Едан Диоп изведе Станис Идумбо, чийто изстрел бе блокиран с решителен шпагат от Диниш Алмейда. Топката обаче попадна в Парис Брунер и германският младежки национал я изпрати в мрежата на Фьодор Лапоухов за 0:1.

Ранният гол не смути домакините, които продължиха да търсят възможности чрез пресата си. В десетата минута ЦСКА отне топката и Йонис Питас стреля с левия крак, но защитник на съперника отклони топката в корнер. Малко след това Сенси опита изстрел от въздуха, но прати топката високо над вратата.

В 18-ата минута Брунер получи възможност да удвои аванса на гостите. Нападателят бе изведен зад отбраната на ЦСКА и успя да настигне топката близо до тъчлинията, след което финтира Алмейда и стреля опасно покрай левия стълб.

Българският тим отговори с нови опити да застраши вратата на Монако. В 23-ата минута Сенси центрира от корнер, а Леандро Годой стреля с глава, но не успя да насочи добре топката и тя премина над напречната греда. До средата на първата част ЦСКА вече имаше четири изпълнени ъглови удара срещу нито един за съперника. Малко по-късно Бруно Жордао също опита удар, който премина сравнително близо до целта.

В 35-ата минута Факундо Родригес се подхлъзна в защитата на домакините и топката стигна до Брунер. Германецът обаче не очакваше подобно развитие и не успя да се възползва от ситуацията.

Три минути преди края на редовното време на първата част Монако нанесе втория си удар. Садибу Сане отне топката от Сенси в центъра и даде началото на светкавична контраатака. Брунер се включи в нападението и подаде към Ансу Фати, който с прецизен изстрел с левия крак покачи на 2:0. Ситуацията бе прегледана с ВАР за евентуално нарушение срещу Сенси, но реферът Жоао Гонсалвеш не промени решението си и попадението остана в сила.

ЦСКА не се отказа и след почивката продължи да търси път към вратата на съперника. Жордао отправи далечен удар, а Годой опита да отклони с глава центриране на Анжело Мартино. В 50-ата минута аржентинският нападател стреля над вратата от границата на наказателното поле.

Пет минути по-късно домакините бяха близо до гол. Лукаш Храдецки изпусна топката след удар на Питас, но успя да реагира навреме и да избие с крак пред връхлитащия Годой.

В 61-вата минута футболистите на ЦСКА поискаха дузпа за нарушение срещу Сенси, но съдията даде знак играта да продължи. Малко след това Мартино опита далечен изстрел, който попадна в ръцете на Храдецки.

Монако също имаше възможности да сложи окончателно точка на спора. В 68-ата минута Едан Диоп излезе сам срещу Лапоухов, но вратарят на ЦСКА скъси дистанцията и блокира техничния удар с тяло. Малко по-късно изстрел на швейцарския национал Денис Закария срещна левия стълб на вратата на домакините.

Натискът на „червените“ все пак даде резултат в 76-ата минута. След поредния корнер, изпълнен от Сенси, резервата Жоел Цварц остана непокрит в наказателното поле и с глава изпрати топката в земята, преди тя да влети в десния ъгъл на Храдецки. Така ЦСКА намали изоставането си и върна надеждите за точка.

В заключителните минути домакините продължиха да търсят изравняването. В добавеното време Лапоухов изпревари резервата на Монако Матис Аблин, а при последните атаки на ЦСКА в наказателното поле на гостите се включи и самият вратар на българския тим. До ново попадение обаче не се стигна, а в последните секунди Мартино падна в наказателното поле и ЦСКА получи корнер.

Така българският тим започна участието си в Лигата на конференциите с поражение, въпреки че показа характер и се бори до последно срещу Монако. Следващият мач на „червените“ в турнира е след седмица, когато те ще гостуват на датския Нордселанд.