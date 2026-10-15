10 дни преди вота: Акции срещу купуването на гласове в Плевенско и Кърджали

Мащабна акция срещу битовата престъпност и купуването на гласове в Плевенско, 10 дни преди вота.
20 контролно-пропускателни пункта са изградени на ключови места в областта като полицейските екипи проверяват адреси, търговски обекти и автомобили.
Операция имаше и в Кърджали. Хората в квартал Боровец заявяват слаб интерес към изборите и твърдят, че липсват търговци на гласове.
Полицията е предприела всички необходими мерки за гарантиране на честни избори на 25 октомври, увери главният секретар на МВР Любимир Николов.
Любомир Николов - и.д. главен секретар на МВР: "140 операции сме провели до момента, преди всичко наблягаме на ромски махали и места, които в предходни избори са били обект на нашето внимание. Образувани са 2 досъдебни производства за изборна търговия."