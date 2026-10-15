Главният секретар на МВР: Провели сме 140 операции срещу купуването на гласове, ФБР е ангажирано с проблема с бомбените заплахи

Изпълняващият длъжността главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов направи изявление за създадената организация и предприетите от структурите действия във връзка с подготовката на изборите за президент и вицепрезидент.

"Остават 10 дни до провеждането на изборите. Органите на МВР са взели всички мерки, с които да обезпечим правото на свободно гласуване на гражданите и вота да мине законосъобразно. Работим срещу купуването на гласове, разпоредил съм проверки превантивни във всички населени места, където наблюдаваме висока концентрация на хора, занимаващи се с купуване на гласове. 140 операции сме провели до момента, преуди всичко наблягаме на ромски махали и места, които в предходни избори са били обект на нашето внимание."

Образувани са 2 досъдебни производства за изборна търговия.

"Осигуряваме безпрепятствено транспортиране на машини и изборни книжа", подчерта Николов. "Наблягаме и на проблема с кибератаките, ще следим киберпространството и с ГДБОП правим мониторинг, за да не допуснем кибератака в деня на изборите и в деня за размисъл."

Тези оперции са насочени както срещу купуването на гласове, така и срещу битови престъпления и разпространение на наркотици.

"Нещата са спокойни, ако се налага да реагираме някъде, ще го направим незабавно."

Относно палежа на "Старлинк" има заподозрени лица.

"Но не мога да дам подробности, за да не попреча на разследването", каза Николов.

В отговор на критиките, че МВР не прави достатъчно срещу търговията с вот, Николов отговори:

"Не сме чак толкова активни в ТикТок, но сме активни на терен и действаме."

Николов коментира и зачестилите бомбени заплахи, като обясни, че ФБР също е ангажирано с проблема.