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ЗАПАЗЕНИ

За четири месеца: Над 4600 пратки с наркотици, предимно за тийнейджъри, са открили от Агенция "Митници"

Карина Караньотова от Карина Караньотова
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Ученици от Националната финансово-стопанска гимназия в София се запознаха с рисковете от употребата на наркотици и хазартната зависимост по време на кампанията "Не сте сами". Тя се организира от агенция "Митници" и Националната агенция за приходите и е първата през новата учебна година. Само за последните четири месеца са открити 4600 пратки с наркотици - предназначени предимно за тийнейджъри, предупредиха от агенция "Митници".

Липсата на граничен контрол заради Шенген затруднява действията на митниците. Въпреки това се залавят големи пратки с опасни вещества без ясен състав.

Стефан Бакалов, заместник -директор на Агенция „Митници“: "Които са предназначени предимно за тийнейджъри, това са различни видове наркотици от рода на синтетични канабиноиди, които са изключително мощни, които отключват тежки психози."

Пазарът е наситен с хиляди видове наркотични вещества и предлагането е толкова голямо, че няма как да бъде спряно.

Стефан Бакалов, заместник -директор на Агенция „Митници“: "Основната ни цел е да пребориме търсенето, защото предлагането залива целия свят и стените в Америка и Северна Корея дори не могат да спрат трафикантите."

Не по-малко опасен е хазартът. Той е забранен за лица под 18 години, но данните сочат, че много деца намират начин да залагат.

Анна Митова, директор на дирекция „Комуникации“ в Националната агенция за приходите: "Не са изключение и случаите в които се използват самоличноти на баща, майка, без тяхно знание. Една от честите причини за самоубийство е хазартната зависимост. Доста центрове, които се занимват със зависими хора и тя ни дават данни, че при тях най-често постъпват лица с хазартна зависимост, включително и лица под 18."

От началото на годината са затворени над 2000 сайта за нелегални залози, а общата им бройка досега е над 8500.

#кампания "Не сте сами" #дрога #хазарт #НАП #Агенция Митници #ученици

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