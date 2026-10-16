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Депутатите обсъждат промени в железопътния транспорт, четирима министри са на парламентарен контрол

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Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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Законът за железопътния транспорт влиза на първо четене в народното събрание. Промените предвиждат преминаване към централизирано регистриране на железопътните превозни средства в европейски регистър, както и актуализиране на националното законодателство спрямо европейския регламент за правата и задълженията на пътниците.

Четирима министри ще отговарят на въпроси на депутатите в редовния парламентарен контрол. Министърът на отбраната Димитър Стоянов трябва да даде обяснение пред народните представители за серията бомбени заплахи в обществени сгради. Към него има питане и за това как България участва в Програмата за европейска отбранителна промишленост и как страната ни се възползва от бюджета на програмата. Министърът на образованието, на регионалното развитие и на околната среда и водите също ще участват в парламентарния контрол.

# Народно събрание #на първо четене #железопътен транспорт #закон

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