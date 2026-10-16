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Уловиха и преместиха и втората мечка от района на девинското село Гьоврен

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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уловиха преместиха втората мечка района девинското село гьоврен
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Втората от двете кафяви мечки, които многократно навлизаха в района на село Гьоврен, община Девин, през последния месец, е уловена и преместена тази нощ, съобщиха от Министерството на земеделието и храните.

Първата мечка беше уловена и преместена на 14 октомври, отново в съвместна акция на МЗХ, Изпълнителната агенция по горите, Южноцентралното държавно предприятие и Регионалната инспекция по околната среда и водите – Смолян.

Действията са предприети с цел гарантиране на безопасността на хората и са осъществени със съдействието на служители на Държавно горско стопанство – Триград, Държавно ловно стопанство „Чепино“, ДЛС „Кормисош“ и ДЛС „Извора“ към ЮЦДП.

И двете мечки са преместени на територията на ДЛС „Кормисош“ – в райони без населени места, с подходящи условия за обитаване от кафява мечка.

Уловената в капана на 14 октомври мечка край девинското село Гьоврен е на две години и половина.

#уловена #Девинско #втора мечка

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