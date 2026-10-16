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Финансовият министър се среща със синдикати и работодатели

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Снимка: БТА
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В Министерството на финансите започва среща на синдикатите с финасовия министър Гълъб Донев. След нея се очаква да има среща и с работодателите.

От синдиката са против предложения от правителството размер на минималната работна заплата за следващата година - 660 евро, както и срещу 5% увеличение на заплатите в бюджетната сфера. За днес е обявен протестен митинг и автошествие пред парламента под надслов "За по-високи доходи".

От началото на тази седмица в няколко града в страната се проведоха протести на работещи в различни сектори като исканията им бяха за 10% ръст на възнагражденията с Бюджет 2027, както и да не бъдат допускани механични съкращения, за да де запази качеството на обществените услуги.

#министър Гълъб Донев #работодатели #синдикати

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