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Преди президентските избори: Демонстрация на системата за обработка на данните

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последен ден регистрация цик участие президентските избори октомври
Снимка: БТА
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Малко повече от седмица преди президентските избори на 25 октомври „Информационно обслужване“ ще направи публична демонстрация на системата за компютърна обработка на данните от гласуването.

По-късно през деня ЦИК ще осигури и възможност за публичен преглед на изходния код на системите за РИК и ЦИК, които ще бъдат използвани за компютърната обработка. Вчера беше генериран хеш кодът, който е основен елемент от довереното изграждане на софтуера за машинното гласуване. В общо 9373 избирателни секции в страната ще има машинно гласуване, а в 2249 секции от тях се предоставят по две устройства.

#обработка на данните #демонстрация на машинно гласуване #президентски избори 2026

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