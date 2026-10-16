Преди президентските избори: Демонстрация на системата за обработка на данните

Малко повече от седмица преди президентските избори на 25 октомври „Информационно обслужване“ ще направи публична демонстрация на системата за компютърна обработка на данните от гласуването.

По-късно през деня ЦИК ще осигури и възможност за публичен преглед на изходния код на системите за РИК и ЦИК, които ще бъдат използвани за компютърната обработка. Вчера беше генериран хеш кодът, който е основен елемент от довереното изграждане на софтуера за машинното гласуване. В общо 9373 избирателни секции в страната ще има машинно гласуване, а в 2249 секции от тях се предоставят по две устройства.