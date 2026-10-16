Петима задържани при акция срещу купения вот в Бургас

Спецакция срещу купения вот и битовата престъпност се провежда и в Бургас.

Тя се провежда от рано тази сутрин в кв. „Победа“. Към момента има 5 задържани. Действията на униформените са насочени към установяване на организирани групи за влияние върху предстоящия вот, както и притежание и разпространение на наркотици.

Гл. инспектор Ивайло Инджов, нач. “Охранителна полиция” към Първо РПУ-Бургас: "Целта е една – да се гарантира честен вот и гражданите да могат спокойно да гласуват в изборния ден, според собствените си убеждения и желания. В изборния ден ще има засилено полицейско присъствие. Предвидено е целият наличен състав на Областната дирекция на МВР да бъде на терен, особено в кварталите с ромско население, където очакваме по-висока активност по отношение на опитите за купуване на гласове."

Снимки: Елеана Цанова, БНТ