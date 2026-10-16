БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Груба грешка лиши Левски от първи верен ход в Лига Европа
Чете се за: 06:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Петима задържани при акция срещу купения вот в Бургас

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Запази
Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Спецакция срещу купения вот и битовата престъпност се провежда и в Бургас.

Тя се провежда от рано тази сутрин в кв. „Победа“. Към момента има 5 задържани. Действията на униформените са насочени към установяване на организирани групи за влияние върху предстоящия вот, както и притежание и разпространение на наркотици.

Гл. инспектор Ивайло Инджов, нач. “Охранителна полиция” към Първо РПУ-Бургас: "Целта е една – да се гарантира честен вот и гражданите да могат спокойно да гласуват в изборния ден, според собствените си убеждения и желания. В изборния ден ще има засилено полицейско присъствие. Предвидено е целият наличен състав на Областната дирекция на МВР да бъде на терен, особено в кварталите с ромско население, където очакваме по-висока активност по отношение на опитите за купуване на гласове."

Снимки: Елеана Цанова, БНТ

#Бургас #акция #битова престъпност #полиция

Последвайте ни

ТОП 24

Ново захлаждане и валежи от дъжд в следващите дни
1
Ново захлаждане и валежи от дъжд в следващите дни
Груба грешка лиши Левски от първи верен ход в Лига Европа
2
Груба грешка лиши Левски от първи верен ход в Лига Европа
Християн Мицкоски: Ива Михайлова е била прехвърлена в България по незаконен начин
3
Християн Мицкоски: Ива Михайлова е била прехвърлена в България по...
Апелативният съд в Пловдив остави в ареста сочената за организатор на схемата за източване на НЗОК
4
Апелативният съд в Пловдив остави в ареста сочената за организатор...
Карлос Насар: Имам много оферти, но няма нещо по-мило от България, отивам за златото
5
Карлос Насар: Имам много оферти, но няма нещо по-мило от България,...
Зеленски: Търпението ни се изчерпа, Тръмп не застава на правилната страна на историята
6
Зеленски: Търпението ни се изчерпа, Тръмп не застава на правилната...

Най-четени

Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ
1
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал...
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
2
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват я международно
3
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват...
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед в "Пирогов"
4
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед...
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила вчера в участъка за подпис
5
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила...
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана
6
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана

Още от: Регионални

Разбиха нарколаборатория в частен дом в Бургас, има задържан
Разбиха нарколаборатория в частен дом в Бургас, има задържан
Акция на полицията в София срещу търговията с гласове Акция на полицията в София срещу търговията с гласове
Чете се за: 02:25 мин.
Лошото време вероятно и днес няма да позволи изтеглянето на кораба „Челси-3“ към Бургас Лошото време вероятно и днес няма да позволи изтеглянето на кораба „Челси-3“ към Бургас
Чете се за: 01:22 мин.
Сняг покри високите части на планините, от Планинската спасителна служба предупреждават за опасни условия Сняг покри високите части на планините, от Планинската спасителна служба предупреждават за опасни условия
Чете се за: 03:00 мин.
Акцията в Черно море: При добро време, възобновяват изтеглянето на кораба „Челси-3“ Акцията в Черно море: При добро време, възобновяват изтеглянето на кораба „Челси-3“
Чете се за: 01:10 мин.
Кола се блъсна в блок в София, няма кой да изтегли повреденето превозно средство Кола се блъсна в блок в София, няма кой да изтегли повреденето превозно средство
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

Финансовият министър се среща със синдикати и работодатели
Финансовият министър се среща със синдикати и работодатели
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Ще има ли блокада в центъра на София? Протест на КНСБ за по-високи доходи Ще има ли блокада в центъра на София? Протест на КНСБ за по-високи доходи
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Румъния продължава спасителната операция по издирването на седем моряци Румъния продължава спасителната операция по издирването на седем моряци
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Най-възрастната жена в света: Албанка кандидатства да подобри рекорда Най-възрастната жена в света: Албанка кандидатства да подобри рекорда
Чете се за: 01:02 мин.
По света
НА ЖИВО: Депутатите обсъждат промени в железопътния транспорт,...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Втори ден на Европейския съвет: България и Румъния настояват за...
Чете се за: 03:37 мин.
По света
Празник на ВВС: Навършват се 114 години от първия боен полет
Чете се за: 09:47 мин.
У нас
Петима задържани при акция срещу купения вот в Бургас
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ