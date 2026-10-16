БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Груба грешка лиши Левски от първи верен ход в Лига Европа
Чете се за: 06:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Най-възрастната жена в света: Албанка кандидатства да подобри рекорда

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Албанка може да стане новата най-възрастна жена в света. Чамиле Мара е с два дни по-възрастна от 117-годишната британка, която сега държи рекорда. Роднините на жената вече са се свързали с Рекордите на Гинес.

Самата Мара не се интересува много от рекорда. Тя живее в родното си село до южния албански град Берат, става рано сутрин, за да премете двора, да полее цветята си и да нахрани кокошките преди да изпие любимото си кафе. Разхожда се редовно из градината и често слага стръкче босилек в джоба си, за да се наслаждава на аромата му. Синът й казва, че никога не е посещавала доктор. Когато станала на 100 от общината спрели пенсията й. „Не вярваха, че още е жива,“ казва синът й. Наскоро получава специална добавка към пенсията заради възрастта си.

#албанка #най-възрастната жена #в света #Подобрен рекорд

Последвайте ни

ТОП 24

Ново захлаждане и валежи от дъжд в следващите дни
1
Ново захлаждане и валежи от дъжд в следващите дни
Груба грешка лиши Левски от първи верен ход в Лига Европа
2
Груба грешка лиши Левски от първи верен ход в Лига Европа
Апелативният съд в Пловдив остави в ареста сочената за организатор на схемата за източване на НЗОК
3
Апелативният съд в Пловдив остави в ареста сочената за организатор...
Християн Мицкоски: Ива Михайлова е била прехвърлена в България по незаконен начин
4
Християн Мицкоски: Ива Михайлова е била прехвърлена в България по...
Карлос Насар: Имам много оферти, но няма нещо по-мило от България, отивам за златото
5
Карлос Насар: Имам много оферти, но няма нещо по-мило от България,...
Зеленски: Търпението ни се изчерпа, Тръмп не застава на правилната страна на историята
6
Зеленски: Търпението ни се изчерпа, Тръмп не застава на правилната...

Най-четени

Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ
1
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал...
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
2
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват я международно
3
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват...
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед в "Пирогов"
4
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед...
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила вчера в участъка за подпис
5
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила...
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана
6
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана

Още от: Любопитно

Насилие и състрадание по неандерталски: Какво разказват останките в пещера в иракски Кюрдистан
Насилие и състрадание по неандерталски: Какво разказват останките в пещера в иракски Кюрдистан
Хърватия с още два продукта със защитено име на произход - "Бански кестенов мед" и "Чепинско зеле" Хърватия с още два продукта със защитено име на произход - "Бански кестенов мед" и "Чепинско зеле"
Чете се за: 01:55 мин.
Морските птици и естествената растителност може да спасят атолите от покачването на морското ниво Морските птици и естествената растителност може да спасят атолите от покачването на морското ниво
Чете се за: 04:02 мин.
Продуцентът на "Бангаранга" очаква фантастично издание в Бургас Продуцентът на "Бангаранга" очаква фантастично издание в Бургас
Чете се за: 02:52 мин.
Защо магаретата у нас са на изчезване? От 90 000 през 2005 г. вече са под 2000 Защо магаретата у нас са на изчезване? От 90 000 през 2005 г. вече са под 2000
Чете се за: 03:07 мин.
Изложба в Норич ще покаже средновековни предмети, свързани с историята на Гоблена от Байо Изложба в Норич ще покаже средновековни предмети, свързани с историята на Гоблена от Байо
Чете се за: 04:07 мин.

Водещи новини

Депутатите обсъждат промени в железопътния транспорт, четирима министри са на парламентарен контрол
Депутатите обсъждат промени в железопътния транспорт, четирима...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Протест на КНСБ в София: Исканията им са за по-високи доходи Протест на КНСБ в София: Исканията им са за по-високи доходи
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Акция на полицията в Бургас срещу битовата престъпност и изборни престъпления Акция на полицията в Бургас срещу битовата престъпност и изборни престъпления
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Сняг покри високите части на планините, от Планинската спасителна служба предупреждават за опасни условия Сняг покри високите части на планините, от Планинската спасителна служба предупреждават за опасни условия
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Втори ден на Европейския съвет: Очакват се заключения за атаките в...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Протести в Албания: Демонстрантите искат оставката на Еди Рама
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Преди президентските избори: Демонстрация на системата за обработка...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Най-възрастната жена в света: Албанка кандидатства да подобри рекорда
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ