Най-възрастната жена в света: Албанка кандидатства да подобри рекорда

Албанка може да стане новата най-възрастна жена в света. Чамиле Мара е с два дни по-възрастна от 117-годишната британка, която сега държи рекорда. Роднините на жената вече са се свързали с Рекордите на Гинес.

Самата Мара не се интересува много от рекорда. Тя живее в родното си село до южния албански град Берат, става рано сутрин, за да премете двора, да полее цветята си и да нахрани кокошките преди да изпие любимото си кафе. Разхожда се редовно из градината и често слага стръкче босилек в джоба си, за да се наслаждава на аромата му. Синът й казва, че никога не е посещавала доктор. Когато станала на 100 от общината спрели пенсията й. „Не вярваха, че още е жива,“ казва синът й. Наскоро получава специална добавка към пенсията заради възрастта си.