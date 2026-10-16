Акцията в Черно море: При добро време, възобновяват изтеглянето на кораба „Челси-3“

Очаква се при подобряване на метеорологичната обстановка да бъде възстановена акцията по изтегляне на кораба "Челси 3", който беше поразен от дрон. Вчера акцията беше преустановена заради лошото време в морето. Корабът е на дрейф край Приморско и трябва да бъде изтеглен до пристанище Бургас.

Влекачът „Алиот", който беше изпратен за участие в операцията по овладяване на плавателния съд, се прибра сам в бургаското пристанище, без да успее да доведе авариралия кораб. "Челси-3" навлезе в 12-милната зона източно от Приморско, след като силният вятър и влошените метеорологични условия доведоха до изместването му в южна посока. Премиерът Радев съобщи, че в Бургаското пристанище корабът ще бъде изследван за останки, които да дадат солидни доказателства - чии са били дроновете, извършили атаката.