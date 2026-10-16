БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Груба грешка лиши Левски от първи верен ход в Лига Европа
Чете се за: 06:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

АТАКА С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

Акцията в Черно море: При добро време, възобновяват изтеглянето на кораба „Челси-3“

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Очаква се при подобряване на метеорологичната обстановка да бъде възстановена акцията по изтегляне на кораба "Челси 3", който беше поразен от дрон. Вчера акцията беше преустановена заради лошото време в морето. Корабът е на дрейф край Приморско и трябва да бъде изтеглен до пристанище Бургас.

Влекачът „Алиот", който беше изпратен за участие в операцията по овладяване на плавателния съд, се прибра сам в бургаското пристанище, без да успее да доведе авариралия кораб. "Челси-3" навлезе в 12-милната зона източно от Приморско, след като силният вятър и влошените метеорологични условия доведоха до изместването му в южна посока. Премиерът Радев съобщи, че в Бургаското пристанище корабът ще бъде изследван за останки, които да дадат солидни доказателства - чии са били дроновете, извършили атаката.

#кораба „Челси-3“ #възобновяват #изтегляне #акция #Черно море

Водещи новини

Депутатите обсъждат промени в железопътния транспорт, четирима министри са на парламентарен контрол
Депутатите обсъждат промени в железопътния транспорт, четирима...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Протест на КНСБ в София: Исканията им са за по-високи доходи Протест на КНСБ в София: Исканията им са за по-високи доходи
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Втори ден на Европейския съвет: Очакват се заключения за атаките в Черно море Втори ден на Европейския съвет: Очакват се заключения за атаките в Черно море
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Протести в Албания: Демонстрантите искат оставката на Еди Рама Протести в Албания: Демонстрантите искат оставката на Еди Рама
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Стрелба в училище в Орегон: Жертвите са поне 4, а нападателят е убит
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Намаление на натиска по мигрантския маршрут в Босна и Херцеговина,...
Чете се за: 04:15 мин.
По света
Акцията в Черно море: При добро време, възобновяват изтеглянето на...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
По-студен въздух прониква в петък, в планините ще вали сняг
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ